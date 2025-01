L'Arquebisbat crea un itinerari turístic per connectar els espais al voltant de la Catedral

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

L'Arquebisbat de Tarragona ha dissenyat un nou itinerari turístic i cultural per connectar els espais al voltant de la Catedral de la ciutat i l'antiga acròpolis per fer un recorregut a través de 2.000 anys d'història.

El projecte proposa convertir el pàrquing Jaume I en un centre de recepció de visitants per després recórrer diversos monuments situats al voltant del temple medieval com ara el Museu Diocesà, la capella de Santa Tecla la Vella, el Seminari, la mateixa Catedral i un temple romà d'època flavià que ha estat intervingut arqueològicament per incorporar-lo al relat museogràfic. El delegat de cultura de l'Arquebisbat, Andreu Muñóz, demana «lideratge polític» i suport econòmic per tirar-ho endavant.