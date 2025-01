L'Arquebisbat reclama ajuda de l'administració per museïtzar una nova sala amb les restes del Temple Flavi

L'Arquebisbat de Tarragona ha presentat un ambiciós projecte cultural i turístic que connectarà la Catedral, l'antiga acròpolis i altres espais històrics de la ciutat per oferir un recorregut al llarg de 2.000 anys d'història. Per a que això es converteixi en una realitat per a Tarragona, la institució eclesiàstica demana suport econòmic i lideratge polític per desenvolupar aquesta iniciativa, que inclou la museïtzació d'una sala amb les restes del temple romà d'època flàvia, també anomenat sovint el segon temple, una actuació considerada «d'emergència» pel delegat de Cultura de l'Arquebisbat, Andreu Muñoz.

L'Església tarragonina aposta perquè l'acròpolis romana, al voltant de la Catedral, sigui la porta d'entrada del turisme a la ciutat. Proposen integrar el camp del Roqueral a l'aparcament Torroja per oferir als visitants un espai per deixar els vehicles i convertir el pàrquing de Jaume I, sota la plaça de l'Antic Escorxador, en un centre de recepció de visitants. A partir d’aquí, els turistes accedirien al recinte de la Catedral a través de la capella de Santa Tecla la Vella, on es projectaria un audiovisual immersiu.

La visita continuaria per la Sala Axial, un espai on es troben les restes d’un antic temple romà del darrer terç del segle I dC, descobert per l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica (ICAC). Posteriorment, el recorregut seguiria pel Museu Diocesà, amb noves sales de reserva, el sobreclaustre i una galeria dedicada a la col·lecció de tapissos. El claustre, el temple catedralici i el Seminari serien els darrers punts de l’itinerari abans de sortir per la Porta del Campanar.

El temple flavi, situat darrere de l’absis de la Catedral, es conserva parcialment amb fragments de murs romans i paviments originals, descoberts per primera vegada el 1933. Actualment, l’ICAC lidera nous treballs arqueològics per estudiar l’espai i establir les bases museogràfiques d’aquest recinte, que en època visigoda es va transformar en un complex episcopal.

Imatge de l'estat actual de la Sala Axial on es troben les restes del Temple romà d'època flavia.Cedida

Imatge de com s'espera reformar l'espai de la Sala Axial, amb una maqueta a escala 1:100 del recinte de Culte Imperial amb el Temple d’August i una imatge que concorda amb la reconstrucció de com va ser en època romana l'espai.Cedida

Aquest espai s’espera que s'equipi amb una estructura de sostre translúcid per protegir-lo, i es preveu obrir-lo a visites guiades a finals d’any. En el futur, formarà part del nou itinerari turístic que ha presentat l’Arquebisbat.

El delegat de Cultura, Andreu Muñoz, ha defensat la necessitat de generar un «relat ordenat» que permeti als visitants recórrer la història de Tarragona, des de l'acròpolis fins al port. Ha destacat que aquest projecte, amb un cost estimat entre 10 i 11 milions d'euros, no és només per a l’Església, sinó per al territori. Actualment, estan redactant el projecte executiu per concretar el pressupost.

Muñoz, ha fet una crida al «lideratge polític», dirigint-se especialment a l'alcalde de Tarragona, la Generalitat, l'Estat i la Unió Europea per impulsar aquest projecte. En aquest sentit, l'arquebisbe Joan Planellas es va reunir, la passada setmana, amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, per on li va presentar la idea entre diverses altres qüestions i ha destacat la "gran receptivitat" mostrada pel cap de l'executiu català.

Altres prioritats: la teulada de la Catedral

L'arquebisbe de Tarragona, Joan Planellas, ha advertit dels problemes estructurals que pateix la teulada de la Catedral, especialment al costat sud. Tot i una actuació d’urgència, cal una reforma definitiva valorada en 1,5 milions d’euros. El Ministeri de Cultura ha denegat una subvenció del 2% cultural per finançar aquesta obra, fet que obliga a buscar altres vies de finançament.

Planellas ha posat en relleu que l’Església és propietària del 70% del patrimoni protegit de Catalunya, però només rep un 8% de les subvencions públiques. Ha demanat una revisió d’aquesta xifra i ha destacat que el patrimoni gestionat per l’Església és d’interès públic i necessita un manteniment adequat per conservar aquest «llegat cultural d’Occident».