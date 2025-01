ERC diu que ningú està atenent el Telèfon Verd, però el govern de Tarragona ho nega

Publicat per John Bugarin Verificat per Creat: Actualitzat:

El Telèfon Verd és un servei municipal a través del qual la ciutadania pot programar la recollida de voluminosos i també notificar incidències a la via pública. Ahir, el grup d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament de Tarragona denunciava que «des de fa almenys un any», les trucades no són ateses per tècnics, sinó que «apareix una gravació que et deriva a l’apliació Epp! o a un correu electrònic». El govern no va trigar a sortir al pas per a contradir ERC i assegurar que hi ha dues persones que es dediquen a atendre les trucades.

El conseller d’ERC Jordi Fortuny afirmava en roda de premsa que «quan truques al Telèfon Verd, no hi ha cap persona que et doni explicacions o et prengui l’encàrrec», sinó que «et redirigeix» cap als altres dos canals telemàtics: l’Epp i el correu electrònic.

L’edil criticava que això suposa «una bretxa digital» per a les persones amb dificultats per a fer tràmits en línia, com podria ser la gent gran. Per això, apuntava, és necessari que hi hagi una persona al darrere «com sempre hi ha hagut des que es va impulsar el servei». «El factor humà és imprescindible», afegia.

El govern municipal va negar que l’atenció personal hagués desaparegut. L’executiu socialista afirmava, en un comunicat, que «el servei es manté igual que els darrers anys, hi treballen dues persones de 9 a 14 h atenent totes les trucades». Admetien, però, que, en el cas de la recollida de voluminosos, «des de fa un any i mig es va posar una locució automàtica» perquè les persones que utilitzen els canals digitals, facin la sol·licitud directament per allà.

Tot i això, reiteraven que «finalment, sempre hi ha una persona física en cas de necessitar-ho». Per aquest motiu, remarcaven que «en cap cas hi ha bretxa digital, ja que, si l’usuari s’espera, els hi surt una de les dues persones que treballen al Telèfon Verd».

Més de 8.000 trucades

Des de l’Ajuntament, assenyalaven que aquest canvi «ha servit per a reduir el col·lapse del telèfon» i «les peticions han crescut en nombre i resposta». El passat 2024, es van rebre 8.520 trucades, 500 més que durant tot el 2023. L’any anterior, va ser quan més se’n van registrar, amb gairebé 10.000.

La tendència ha anat a l’alça des del 2019, quan el Telèfon Verd va tenir 4.912 trucades. A través del 977 296 222, es poden programar recollides de voluminosos. Igualment, es poden fer consultes sobre els serveis municipals en matèria de neteja viària i es poden gestionar incidències a la via pública.