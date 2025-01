Publicat per Marta Omella Tarragona Verificat per Creat: Actualitzat:

Tinder, Bumble, Grindr, Hinge… La tecnologia ha envaït cada segon del nostre dia a dia, integrant-se, fins i tot, en les vides romàntiques de molts. Les aplicacions de cites s’han normalitzat entre els joves i els no tan joves, i sembla que ‘lligar’ al pur estil analògic aviat quedarà obsolet.

No obstant això, encara existeix part de la societat que renega aquest sistema. A Tarragona, un grup de joves emprenedors han volgut dir prou: prou al swiping, prou al ghosting i prou a les cites incòmodes amb persones que no s’assemblen gens a les seves fotos de perfil.

Així neix Approach Project, unes polseres creades per Camilo Romero, Diego Cosano, Alan Pardines i Maria Santos, amb l’objectiu de fugir de les males experiències viscudes en aquestes apps.

«La filosofia d’Approach és crear connexions reals a la vida real. Avui dia és molt difícil conèixer a algú en espais quotidians com per exemple la biblioteca o la parada del bus, perquè pots trobar-te davant d’una persona que t’agrada, però sentir que et falta informació. No saps si té parella, quina és la seva orientació sexual o quin tipus de relació busca», explica Cosano.

Camilo Romero, Diego Cosano, Alan Pardines i Maria Santos són els creadors d’Approach Project (approachproject.com).Cedida

Una solució visual

Les polseres estan dissenyades per resoldre aquests dubtes. Ho fan mitjançant un codi de colors i símbols. La turquesa indica que la persona és heterosexual; la groga, homosexual; i la rosa, bisexual. Per l’altra banda, els charms, petits abaloris que es col·loquen a les cintes, expressen les seves intencions.

D’aquesta manera un cercle simbolitza una relació estable, una creu, una connexió esporàdica, i un triangle està obert a totes les possibilitats. També poden indicar gustos i aficions, com els videojocs, la natura, o el menjar asiàtic. «Això t’ajuda a fer el primer pas. Et pot donar un tema de conversa i una pista sobre si sereu o no compatibles», apunta Romero.

La intenció de l’equip és ampliar l’oferta de charms per incloure nous interessos. «Volem que sigui un procés participatiu, fer una pluja d’idees a les xarxes socials perquè els nostres seguidors puguin fer propostes i votar els seus dissenys preferits», avança Pardines.

Una generació cohibida

L’equip és conscient de la ironia d’haver desenvolupat un projecte innovador que el que fa és, en certa manera, tornar a la tradició. «Evidentment, el concepte de lligar sense tecnologia no és nou, ja que abans no existien aquestes aplicacions. Però les noves generacions són més cohibides i estan molt més enganxats a les pantalles, per tant, necessitaven noves eines», afegeix. No obstant això, apunten, no són únicament els joves els que en fan ús. «Entreguem nosaltres mateixos el producte, i hem vist que també tenim alguns clients d’entre 40 i 50 anys», explica Cosano.

«Encara ens queda molt camí per recórrer, però cada vegada hi ha més persones que coneixen el codi i confiem que a poc a poc arribarà a més gent», afirma el cocreador. De fet, Approach va ser un dels deu projectes premiats en la 12a edició dels Premis Empren de la Diputació de Tarragona, celebrada durant el passat mes de desembre. Les polseres es poden adquirir a la web per 12 € o fent una comanda a través d’Instagram per 10 € en cas de residir al Camp de Tarragona.