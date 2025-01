Viñuales sobre el Parador: «La convicció política ja existeix, ara hem d’anar al detall»

Publicat per Anna Ferran Verificat per Creat: Actualitzat:

«La convicció política que Tarragona ho té tot per tenir un Parador Nacional ja existeix, ara hem d’anar al detall». Aquestes eren les sensacions que compartia l’alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ahir a FITUR després de participar en l’acte d’entrega d’una carta al ministre d’Indústria i Turisme, Jordi Hereu, en la qual es reclamava la construcció d’aquesta mena d’establiment hoteler per a Tarragona, San Cristobal de la Laguna i Baeza, les tres úniques ciutats espanyoles Patrimoni de la Humanitat que no el tenen.

En l’entrega de la carta, Viñuales estava acompanyat dels altres catorze alcaldes que conformen el Grupo Ciudades Patrimonio. Tots es mostraven compromesos en ajudar a aconseguir una fita que per a Tarragona ha esdevingut una prioritat.

«Hem d’agrair molt sincerament al ministre i a la presidenta de Paradores, Raquel Sánchez, que hagin estat aquí i també als alcaldes i alcaldesses del Grupo Ciudades, que són de tots els colors polítics, però que estem units com a lobby en la defensa del Patrimoni Mundial», comentava el batlle. I afegia: «Patim els mateixos problemes, però també tenim la mateixa sort, que és tenir ciutats monumentals».

Un salt qualitatiu

La petició d’un Parador és un dels principals objectius que Tarragona s’ha proposat per aquesta nova edició de FITUR. «Hem de fer un salt qualitatiu en matèria de turisme i un Parador Nacional és la cirereta», afirmava Viñuales.

L’alcalde explicava que s’han ofert dues possibles ubicacions, Ca l’Ardiaca i l’espai que ocupa actualment el Conservatori de Música, al carrer Cavallers. «Tothom qui ha aconseguit un Parador m’ha dit que no pots donar només una opció, n’has d’oferir diverses. Ja n’hem donat dues i ara estem intentant plantejar-ne una tercera, que encara no podem avançar», detallava.

Les opcions de Ca l’Ardiaca i del Conservatori ja s’han presentat a la presidenta de Paradores. «Hem avançat en les converses, també a nivell tècnic», assegurava l’alcalde. Pel que fa a Ca l’Ardiaca, recordava que es tracta d’una propietat de titularitat privada.

I en el cas del Conservatori, Viñuales detallava que l’edifici compta amb 2.800 m2 i un edifici annex. «És un edifici noble, en un carrer històric i dins de l’antic Fòrum Provincial. Tot encaixa», constatava. I rematava: «Tenim una oportunitat única i no la volem desaprofitar, perseverarem i lluitarem perquè Tarragona tingui un Parador».