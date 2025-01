Viñuales busca soci: «No vull acabar el mandat sol»

Publicat per Carlos Domènech Goñi Tarragona Verificat per Creat: Actualitzat:

S’acosta l’equador del mandat, l’equip de govern haurà d’entomar decisions clau i l’executiu socialista no vol fer-ho sol. L’adjudicació del contracte de la brossa o l’aprovació inicial del POUM són temes crucials sobre la taula. També la posada a punt del patrimoni, en l’any de l’aniversari de la declaració de la ciutat com a Patrimoni Mundial.

Fins ara, Junts i En Comú Podem han estat les dues formacions més col·laboratives: tots dos han aprovat ordenances i pressupostos en dues ocasions. Això sí, arribant a pactes que beneficien els interessos de tothom. El que passarà en els pròxims dos anys de mandat, però, és una incògnita.

«No m’agradaria acabar el mandat sol», se sincera l’alcalde de la ciutat, Rubén Viñuales, en declaracions a Diari Més. Les opcions d’ampliar govern continuen en el mateix punt: un pacte a tres sembla impossible i un pacte a dos s’intueix perillós.

Ara per ara, els moviments amb més intenció arriben des de la formació independentista. És Junts qui té més interès a entrar a govern, però això faria perillar el pacte amb els comuns en assumptes rellevants per la ciutat. Per tant, les converses han estat a dues bandes: amb l’alcalde, per avançar en el pacte; i amb el conseller Jordi Collado, per tal que asseguri estabilitat des de fora.

«Hem parlat amb els comuns i l’alcalde però no de manera formal. Tot segueix el seu curs», manifesten des del grup municipal juntaire. Són optimistes i creuen que l’entrada al govern s’acabarà formalitzant, asseguren que ara la pilota la té Viñuales i esperen una oferta. Això sí, descarten parlar d’àrees i carteres, un meló que s’ha d’obrir «quan l’alcalde ens faci una proposta ferma».

Des d’En Comú Podem continuen taxatius: la línia vermella és un govern amb Junts. I d’aquí, Collado no vol baixar. A més, el conseller d’ECP nega que vulguin facilitar l’entrada de Junts: «No hem acordat en cap cas que nosaltres facilitem un pacte del PSC amb Junts donant estabilitat des de fora. També vam dir a Junts fa uns dies que no entraríem a un govern amb ells. Volem estabilitat, però cap a la dreta no», expressa. El mateix puntualitza que això «és una decisió estrictament local» i que «no ve des de Barcelona».

Entretant, l’alcalde Viñuales insisteix en el fet que l’ideal seria un govern amb les tres formacions, però conscient de la dificultat del pacte, s’obre a cercar altres maneres perquè algú doni suport des de fora. «Necessitem estabilitat, i ho agraïm a Junts i a ECP, perquè sense ells no l’hauríem tingut. Seria una llàstima no tenir un pacte a tres», recalca el batlle, qui afegeix: «Si hi ha més fórmules d’estabilitat les hem de parlar». Per últim, Viñuales envia un missatge als comuns: «No puc entendre, a nivell micro polític, que Jordi Collado no vulgui entrar a govern».

Sembla, doncs, que els afers continuen immòbils al palau municipal. Ara bé, les veus que expressen que al govern li falten mans es comencen a fer notar. Des d’ECP recalquen que, si el problema és aquest, «ja vam proposar en l’inici del mandat la fórmula dels comissionats», i obren una reflexió: «Potser el que es necessita és més plantilla en alguns departaments, i no pas més mans a govern». Resten quatre mesos perquè s’arribi a la meitat del mandat i les pròximes setmanes seran rellevants per saber si, finalment, l’alcalde de la ciutat, Rubén Viñuales, acaba negociant l’entrada d’un soci de govern, de dos o de cap.