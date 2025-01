Un recurs atura l’inici de les obres per a reformar i ampliar el Parc de Bombers de Tarragona

Publicat per John Bugarin Verificat per Creat: Actualitzat:

No hi ha data per a l’inici de les obres per a reformar i ampliar el Parc de Bombers de Tarragona. Infraestructures de la Generalitat de Catalunya va adjudicar l’execució del projecte el passat mes de juny i, mig any després, encara no han començat els treballs de remodelació. Segons expliquen fonts del Govern català, s’està produïnt aquest endarreriment perquè «hi va haver una impugnació en la licitació del lot de direcció d’obra que va ser acceptada pel Tribunal de Contractes».

La reforma adjudicar sense problemes a la Unió Temporal d’Empreses (UTE) formada per Arnó Infraestructuras SLU i Benito Arnó e Hijos SAU, per 7.065.418,71 euros (IVA inclòs). Però les màquines no han entrat al Parc de Bombers perquè, abans, cal solucionar la licitació del contracte de serveis per a la direcció d’execució d’obres. El passat mes de setembre, es va publicar la resolució de classificació de les ofertes presentades.

Infraestrutures només en va rebre dues propostes, una de les quals —presentada per l’arquitecte tècnic A.S.C.— va acabar sent exclosa per la Mesa de Contractació en considerar-la «anormalment baixa, atenent els criteris establerts al Plec de Clàusules Administratives i a un informe de la Comissió tècnica».

L’oferta econòmica presentada va ser de 124.845,99 euros, mentre que el pressupost inicial fixat per la Generalitat era de 152.000 euros, sense IVA. En el text, s’exposava, doncs, que «la millor oferta és la presentada per l’empresa PMMT Arquitectura, per un import de 137.880 euros (IVA exclòs)».

Davant de la decisió de la Mesa, d’excloure la seva proposta, l’arquitecte A.S.C. va interposar un recurs contra la licitació de la direcció d’obra, que ha estat admès pel Tribunal Català de Contractes del Sector Públic. A hores d’ara, continua a l’espera de la resolució. Mentrestant, les obres no es poden començar a executar. Han passat ja més de sis mesos des que es van adjudicar els treballs per l’ampliació del Parc de Bombers, però, de moment, no hi ha una data fixada per al seu inici.

A principis del 2024 la voluntat era que s’iniciessin al juny, però el recurs ha retardat els terminis. Les obres, quan finalment es duguin a terme, s’allargaran durant 18 mesos. La inversió serà de poc més de set milions d’euros, un import que suposa pràcticament el doble respecte al pressupost inicial aprovat per la Generalitat el 2022, que era de 4, 5 milions. El projecte ha patit constants endarreriments des d’aquell any, ja que, en un principi, s’havia previst que el Parc es comencés a remodelar a inicis del 2023.

Una ampliació necessària

Aquesta intervenció és necessària per al correcte funcionament del Parc de Bombers, ubicat al polígon Francolí. L’equipament va ser construït als anys 80 i en els seus més de quaranta anys de vida no s’ha fet cap reforma estructural. El projecte preveu l’enderrocament de la torre de pràctiques actual per a construir-ne una de nova en una altra ubicació.

També es milloraran els accessos al recinte i es crearà un nou aparcament amb marquesina per a vint cotxes i vuit motocicletes. Amb aquesta reforma, també es buscarà una clara diferenciació entre les zones de formació i la sala de control, i les zones de convivència.