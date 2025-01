Joves científics i laberints d’aprenentatge

Publicat per Marta Omella Tarragona Verificat per Creat: Actualitzat:

Els estudiants del Campus Sescelades de la URV encara no han tornat a les aules, però la universitat no ha deixat d’acollir joves científics. Des del 13 de gener i fins demà, pels laboratoris de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Química hauran passat prop de 400 alumnes de 4t d’ESO de diversos instituts tarragonins per formar part del Teens’ Lab de BASF.

Ahir va ser el torn dels de l’Institut Fontanelles de les Borges del Camp, que van tenir l’oportunitat d’endinsar-se en El laberint de les substàncies. No, les provetes no van ser subsituïdes per murs misteriosos i camins enrevessats, sinó que van ser omplertes de quinze substàncies misterioses que els adolescents van haver d’esbrinar mitjançant experiments físics i químics.

Ho van fer determinant propietats com el seu pH, densitat, o capacitat de fermentació entre d’altres. «Són pràctiques senzilles, adaptades al nivell dels estudiants i vinculades al currículum que s’imparteix a classe», explica Carles Lozano, coordinador d’URV Divulga, projecte col·laborador del programa. «Amb aquest taller els alumnes poden complementar el treball fet a l’escola, però també té una capacitat inspiradora, ja que els pot ajudar a orientar-se de cara al futur», afegeix.

La Paula Priego, estudiant de l’INS Fontanelles, hi està d’acord. «A l’institut tenim un laboratori, però no hi té res a veure. Està sent una experiència molt guai i crec que pot ajudar als companys que encara no saben què volen fer d’aquí un parell d’anys», apunta l’alumna, tot i que ella té molt clar que vol estudiar medicina. El seu company, el Quim Espinares, opina el mateix. «Ha estat molt interessant, perquè hem pogut sortir de la rutina i canviar el nostre mètode de treball», afirma.

La iniciativa va arrencar a Tarragona l’any 2014, celebrant enguany la seva onzena edició. Des de llavors ha acollit més de 2.600 estudiants. Enguany el programa ha comptat amb la participació d’alumnes de centres de Reus, La Canonja, La Selva del Camp, Les Borges del Camp, Salou, Constantí, Campclar i Bonavista, que després de realitzar els tallers han visitat el centre de producció de BASF a la Canonja.