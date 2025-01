Gran mobilització a la Part Alta per un incendi en una braseria

Publicat per Shaila Cid Redactora Verificat per Creat: Actualitzat:

Cinc dotacions de Bombers de la Generalitat, Guàrdia Urbana de Tarragona, Mossos d'Esquadra i el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) es van mobilitzar ahir per la tarda per un incendi en un restaurant de la Part Alta de Tarragona. L'avís el van rebre a les 20.11 hores i es van desplaçar fins al número 4 del carrer de la Nau.

Allí els bombers van localitzar al personal de la braseria Taula Rodona que s'havia autoevacuat per la forta presència de fum al local. El cos d'emergències va accedir a l'establiment i va localitzar el foc a la cuina. Bombers assegura que l'origen podria estar en una fallada elèctrica d'un dels electrodomèstics.

Tot i que el foc no es va propagar fora de la cuina, el fum va afectar la resta del restaurant. Els bombers també van revisar les quatre plantes superiors on hi ha pisos, els quals tampoc van quedar afectats pel foc. Cap persona va resultar ferida.

Un cop extingit el foc es va procedir a la ventilació del local. Els treballs de ventilació van ser dificultosos, ja que l'establiment tenia poques sortides d'aire. Els bombers van estar treballant en el servei unes dues hores i mitja.