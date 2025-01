Un estudi proposa una puntuació més senzilla pel Concurs de Castells de Tarragona

Publicat per Oriol Castro Verificat per Creat: Actualitzat:

Un nou estudi sobre el Concurs de Castells proposa fer diferents canvis de pes a l’esdeveniment. Suprimir una ronda per reduir la durada del certamen, valorar molt més els castells descarregats i establir un jurat més neutral i paritari són algunes de les modificacions que plantegen Carles Esteve, Enric Güell i Pau Ricomà, autors de l’estudi.

Sota el títol Proposta per millorar el Concurs de Castells i la taula de puntuacions, busca portar la «lògica de plaça» al Concurs. «El model actual és d’èxit. Però quan les coses van bé és quan s’han de buscar millores», va expressar Ricomà en l’acte de presentació de l’estudi. Els autors proposen que les puntuacions dels castells passin a ser per grup de castells i no de forma individual, com fins ara.

«Establim cinc categories, que contenen tres grups cadascuna. Volem donar més valor als castells que són més difícils de veure», va explicar Güell. Durant l’estudi, s’han analitzat més de 160.000 castells per a crear el sistema. Una nova forma de puntuar que vol ser més àgil, sense necessitar tenir una calculadora a la mà.

«El castell que més puntuï valdrà 25 punts. Volem poder fer càlculs al moment», va indicar Esteve. En aquest sentit, es vol donar més pes als castells descarregats. «Creiem que el mínim exigible per a guanyar el concurs és descarregar un castell. No es pot guanyar amb 3 castells carregats», va reblar Esteve.

Una altra de les qüestions més controvertides del Concurs és la seva durada. Per a retallar el temps del certamen, els autors de l’estudi proposen eliminar una ronda. «És la millor solució. Això farà que les colles també filin més prim. Serà més difícil especular i guanyarem en seguretat», va opinar Esteve. Si s’implementés el sistema, els autors creuen que cadascuna podria «trobar el seu camí».

«Podran fer el que els vaig millor, sense mirar si aquell any es valoren més els castells folrats o els nets», va comentar Esteve. En cas d’empat a punts, prevaldrien els castells descarregats. «Hi ha formes per desempatar. Premiem les actuacions més equilibrades», va dir Ricomà.

Més enllà, els autors de l’anàlisi consideren que s’ha de millorar la imatge del jurat del Concurs, que freqüentment són homes i que vesteixen amb la camisa de la seva colla durant el certamen. «Ha de ser més imparcial i inclusiu amb les dones», va dir Esteve. Per últim, el treball proposa que el Concurs ha de ser declarat Festa tradicional d’interès nacional per blindar la seva ubicació. «El Concurs s’ha de celebrar a Tarragona, no es pot fer a un altre lloc», va concloure Esteve.