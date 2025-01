Esquerra reclama recuperar l’atenció personal del Telèfon Verd de Tarragona

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

ERC Tarragona reclama a l’equip de govern del PSC que el Telèfon Verd recuperi l’atenció personal. «Actualment, quan un ciutadà truca en aquest servei apareix una gravació que et deriva a l’aplicació EPP! o en un correu electrònic», ha explicat el conseller Jordi Fortuny.

El Telèfon Verd és un servei gratuït que l’Ajuntament de Tarragona posa a disposició del ciutadà perquè es pugui programar una recollida de voluminosos. Segons Fortuny, «és important coordinar el ciutadà amb el servei de recollida de brossa per evitar la imatge de carrers plens de matalassos, mobles o electrodomèstics».

Segons els republicans, la pèrdua d’aquesta atenció personal telefònica, que es realitzava de dilluns a divendres de 9.00h a 14.00h, suposa generar una bretxa digital. «Hi ha gent, sobretot persones grans, que tenen dificultats a l’hora de fer tràmits digitals i no podem abandonar-la. Hem d’oferir una atenció accessible a tots els ciutadans», ha reivindicat el conseller republicà, qui ha criticat que «l’equip de govern ha de posar les màximes facilitats en aquest àmbit perquè el ciutadà col·labori, si no ens trobem amb imatges desagradables que com a ciutat no ens podem permetre».

Locució per «reduir el col·lapse»

Des de l'Ajuntament de Tarragona asseguren que el servei es manté igual que els darrers anys i que hi treballen dues persones de 9 a 14h atenent totes les trucades. I afegeixen que, com en totes les centraletes telefòniques, hi ha un primer pas en el que s’ha de prémer un o altre número, però finalment sempre hi ha una persona física en cas de necessitar-ho.

En el cas del voluminosos, des de fa un any i mig, es va posar una locució automàtica perquè les persones que utilitzen els canals digitals, facin la sol·licitud de voluminosos directa, fet que «ha servit per reduir el col·lapse del telèfon» i que les peticions han crescut en nombre i en resposta. Durant el 2024, han augmentat en 500 les trucades passant de les 8.020 del 2023 a les 8.520 l'any passat.

Finalment, desmenteixen que estiguin a favor de la bretxa digital, ja que si l’usuari s’espera els contesta una de les dues persones físiques que treballen al Telèfon Verd.