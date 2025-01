Els autobusos de Tarragona mantindran el mateix preu, de moment

Publicat per John Bugarin Verificat per Creat: Actualitzat:

El Congrés dels Diputats va rebutjar ahir el decret òmnibus —amb el «no» del PP, Vox i Junts—, que, entre altres, incloïa, la pròrroga de les bonificacions al transport públic. L’Empresa Municipal de Transports (EMT) de Tarragona ha explicat a Diari Més que «no afectarà els preus dels abonaments de manera immediata».

Tot i això, no es descarta que es puguin produir canvis en un futur. De moment, es mantindran com fins ara. L’EMT anunciava a principis d’any que congelaria totes les tarifes per al 2025, allargant el descompte del 50% en els abonaments municipals fins al 30 de juny, amb la possibilitat d’ampliar el termini fins a finals d’any.

L’Ajuntament de Tarragona assumia el cost del 20% del descompte total per a complementar la subvenció del 30% que atorgava el Govern central. Després de la caiguda del decret que incloïa la pròrroga dels ajuts al transport públic, aquesta aportació que feia l’Estat també desapareixerà.

Tot i això, el ministre de Transports, Óscar Puente, no ha descartat la possibilitat que aquest dijous l’executiu espanyol aprovi un nou decret per a tornar a activar aquestes subvencions, així com l’actualització de les pensions. Puente criticava el PP i Junts per «deixar els usuaris de transport públic a la seva sort amb l’objectiu de danyar el Govern».