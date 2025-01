Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La Guàrdia Urbana de Tarragona ha obert diligències penals a un home de 54 anys per conduir un vehicle de motor amb el permís sense vigència des del 2020. Els fets van passar el 17 de gener, a les 19.55 h, quan la policia tarragonina estava realitzant un control d’alcoholèmia i drogues a la Via Augusta, a l’alçada del número 119.

Els pilots de la Unitat de Drons (UDRON), que estaven donant suport a Trànsit (UTT), van veure com el conductor d’un vehicle que circulava en direcció a la plaça de la UNESCO, després de veure el control, es va aturar a uns 100 metres del dispositiu policial i va estacionar. El conductor va baixar del vehicle i, mentre feia una trucada, una dona que anava d’acompanyant va ocupar el seient del conductor sense baixar del cotxe. Un cop fet aquest moviment, l’home va entrar al cotxe per la banda de l’acompanyant i el vehicle es va posar en moviment en direcció al control.

Des de la UDRON van alertar als agents que estaven al control d’alcoholèmia dels moviments sospitosos dels ocupants del vehicle. Un cop a l’alçada del dispositiu, van aturar el vehicle i després d’identificar els dos ocupants van detectar, segons la base de dades de la DGT, que a l’home li consta una pèrdua de vigència del permís de conducció de l’any 2020 i que finalitzava al 2021, però que encara la tenia vigent perquè per a recuperar el permís havia de fer un examen i no el va superar. Per tot plegat, a l’home se li van obrir diligències penals. A la conductora se li va fer la prova d’alcoholèmia i va donar un resultat negatiu.

Durant la setmana, des de la Guàrdia Urbana es planifiquen diferents controls per prevenir accidents relacionats amb el consum d'alcohol o drogues al volant, i a banda de les unitats de Trànsit també compten amb el suport des de l’aire de la UDRON. Aquesta mesura preventiva és important per garantir la seguretat viària a la ciutat.