Un astronauta és més jove que el seu germà bessó?

Publicat per Cristina Serret Verificat per Creat: Actualitzat:

Per què una persona que mira el rellotge s’està mirant a si mateixa? Per què diuen que fem tard si el temps no existeix? Qui som i què ens defineix? La cultura social és genètica? Estem menjant plàstic? Com arriba aquest material a l’oceà? I als aliments que consumim? Per què l’aigua ens mulla? Per què les aixelles i els peus ens fan pudor?

Totes aquestes preguntes, i moltes altres que potser alguna vegada ens han passat pel cap, tenen una resposta científica. Així quedarà demostrat en el cicle Explica-m’ho. Respostes científiques a preguntes quotidianes, que ha programat CaixaForum Tarragona per als mesos de febrer i març.

Les sessions tindran com a protagonistes principals especialistes de diversos camps de la ciència, que conversaran amb divulgadors científics al voltant de qüestions relacionades amb el dia a dia per tal d’oferir respostes rigoroses a la vegada que comprensibles.

El cicle arrencarà el pròxim dimecres 5 de febrer amb la sessió Per què em diuen que faig tard si el rellotge no existeix? En aquesta xerrada, el físic i doctor en Matemàtiques Francisco R. Villatoro parlarà de la naturalesa del temps segons la Física, en una conversa amb Cristina Lampón Diestre, enginyera tècnica industrial, experta en Electrònica, robòtica i control, divulgadora científica i col·laboradora de Big Van Ciencia.

Quinze dies més tard, el dimecres 19 de febrer, hi haurà la sessió Som els nostres gens?, en la qual l’expert en Biotecnologia i Bioètica Lluís Montoliu reflexionarà sobre fins a quin punt els nostres gens ens defineixen, tant en l’aspecte físic com en el comportament individual i social, tot conversant amb Núria Jar, periodista especialitzada en ciència i salut, col·laboradora de l’agència de notícies científiques Sinc i la revista Muy Interesante entre d’altres.

El cicle es clourà dimecres 5 de març amb el debat Estem menjant plàstic?, que serà conduït per l’oceanògrafa Anna Sánchez-Vidal, que parlarà de la contaminació ubiqua i persistent per plàstic que pateix el nostre planeta, i Cristina Sáez, periodista de ciència i salut en diversos mitjans de premsa escrita i col·laboradora de l’Agència Sinc.

Totes les sessions es faran a les sis de la tarda a CaixaForum Tarragona (Cristòfor Colom, 2) i les entrades tenen un preu únic de 6 euros, que ja es poden comprar a través de la web de CaixaForum (https://caixaforum.org/ca/tarragona). A la mateixa pàgina web es pot consultar la resta de programació del trimestre.