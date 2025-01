Onze àmbits de coneixement de la URV, entre els millors del món segons el Times Higher Education

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Times Higher Education (THE) ha publicat els rànquings en què destaca les millors universitats del món en onze àmbits, els World University Rankings by subject 2025. Per segon any consecutiu la Universitat Rovira i Virgili és present en els onze àmbits avaluats: Arts i Humanitats, Economia i Negocis, Medicina i Salut, Ciències de la Computació, Estudis d’Educació, Enginyeries, Dret, Ciències de la Vida, Ciències Físiques, Psicologia i Ciències Socials.

D’aquestes onze disciplines la URV ha millorat respecte l’any passat en l’àmbit de Ciències Socials, que se situa en la posició 301-400 del món i el d’Enginyeries, que ascendeix a la 501-600 posició del rànquing, que basa els seus resultats en divuit indicadors que mesuren el rendiment de les universitats en cinc àrees: docència, entorn de la recerca, qualitat de la recerca, internacionalització i indústria.

En comparació amb la resta d’universitats de l’Estat espanyol, l’àmbit més ben posicionat és el de Ciències de la vida, en què la URV es troba en 3a posició, compartida amb sis universitats més. En aquest àmbit també se situa la 3a a nivell de Catalunya. També destaca en l’àmbit de les Ciències Físiques, on es situa com en 5a posició de l’Estat espanyol, compartida amb tres universitats més i 3a respecte les universitats catalanes, lloc que comparteix amb la Universitat Politècnica de Catalunya.