Mor Joan Giné, qui va dirigir l'Institut Martí i Franquès durant dues dècades

L’Institut Martí i Franquès de Tarragona ha comunicat «amb tristesa» la pèrdua de Joan Giné, qui va ser director del centre durant dues dècades, del 1995 al 2015. El professor i escriptor, nascut a Falset l’any 1950, ha mort als 74 anys d'edat.

Llicenciat en filologia romànica per la Universitat de Barcelona, Giné va exercir com a docent a l'Escola Elisabeth de Salou i l'Institut Martí i Franquès, on va ser cap d'estudis i, al 1995 es va convertir en el director del centre. Ocuparia aquesta posició durant 20 anys, fins al 2015. Entre les seves contribucions més remarcables s’hi troba la creació de la revista escolar Full ras. També va fomentar activitats extraescolars, amb especial èmfasi en el bàsquet.

Va ser guardonat amb el Premi Ramon Muntanyola de Poesia el 1979 i amb el Premi Pin i Soler de narrativa el 2009, aquest últim per la novel·la Els cavalls a la casa dels roses surant, ambientada en la Batalla de l’Ebre.

La comunitat educativa del Martí i Franquès ha expressat el seu condol a la família i amics de Joan Giné. «El seu llegat viurà en les generacions d’estudiants que van tenir la sort de conèixer-lo», han afirmat en el comunicat.