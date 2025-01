L’Amfiteatre de Tarragona té l’entrada més barata d’Europa

Publicat per Oriol Castro Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Amfiteatre de Tarragona és el més barat d’Europa. Aquesta és la conclusió a la qual s’arriba després de comparar el recinte patrimonial tarragoní amb els altres grans amfiteatres i arenes del Vell Continent.

Anem per parts. L’entrada individual per entrar a l’Amfiteatre de Tarragona costa cinc euros. Aquest tiquet només permet l’entrada a aquest recinte. El Museu d’Història de Tarragona ofereix una entrada individual conjunta, pel preu de 15 euros, que permet accedir a cinc recintes (el Passeig Arqueològic, el Circ-Pretori, el Fòrum de la Colònia, l’Amfiteatre i la Casa Canals).

Aquests bitllets no tenen descompte. A Tarragona, els jubilats, els menors entre 12 i 17 anys, els estudiants, persones amb una discapacitat acreditada, famílies monoparentals i grups de més de 20 persones tenen el 50% de descompte a les entrades.

Gairebé 4 cops més

Si comparem aquestes tarifes amb la del gran amfiteatre del món, el Coliseu de Roma, l’augment gairebé es quadruplica. L’entrada senzilla al Coliseu costa 18 euros i permet visitar també el seu museu i el Fòrum Romà de la capital italiana. L’entrada reduïda amb el Roma Pass costa 11,50 euros i l’entrada per a ciutadans de la Unió Europea entre 18 i 25 anys costa 2 euros.

Sense sortir d’Itàlia, l’altre gran recinte semblant al país és l’Arena de Verona. L’entrada senzilla allí costa 12 euros i el tiquet per a jubilats costa 9 euros. Per a persones d’entre 18 i 25 anys el preu és de 3 euros. Si marxem a França, a l’Occitània trobem les Arenes de Nimes. L’entrada d’adults per accedir al recinte té un cost d’11 euros.

Amb descompte, costa 9 i per a infants té un preu de 5,5 euros. Per últim, l’últim gran amfiteatre que trobem al continent està a Croàcia, a Pula. Allí, el preu per als adults és de 10 euros i per a estudiants de 5. «De moment, no preveiem cap canvi en les entrades a l’Amfiteatre.

Aquesta mesura no se’ns ha plantejat com una necessitat», explica Nacho García, conseller de Patrimoni de l’Ajuntament i president del Museu d’Història. «Hem d’explicar que enguany, en l’aniversari dels 25 anys de la declaració com a ciutat Patrimoni de la Humanitat, hi haurà molts dies que l’entrada serà gratuïta i baixarà la recaptació», afegeix el conseller.

Teatre i òpera

Si anem més enllà i comparem el nombre de visitants anuals als recintes, veiem que el pes de l’organització d’esdeveniments com el teatre o l’òpera és molt important. El Coliseu de Roma destaca per sobre de la resta pel seu potencial turístic i acull uns 6 milions de visitants cada any.

Així mateix, per l’Arena de Verona hi passen 500.000 persones anualment. La gestora de l’Arena es publicita com el «teatre d’òpera més gran del món». La raó és que a l’estiu el recinte acull un gran festival d’òpera amb un gran èxit de públic. Les entrades van des dels 245 als 25 euros i té una capacitat per a 30.000 espectadors.

Una situació semblant a la que es viu a les Arenes de Nimes, que també acull teatre i espectacles musicals de forma habitual. Això el porta a tenir una mitjana de visitants superior als 200.000 de forma anual. Una activitat que també es fa a l’Amfiteatre de Pula.

El recinte té capacitat per a cinc mil persones i hi passen uns 150.000 visitants anuals. «Al nostre Amfiteatre ara mateix és difícil fer-hi esdeveniments perquè hem de solucionar el problema de les graderies. Ho farem, però no serà per aquest any. Un cop ho solucionem, hi recuperarem espectacles», expressa García.