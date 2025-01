Ja estan obertes les inscripcions per a la caminada popular d'hivern Asperger-TEA

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El diumenge 16 de febrer se celebrarà el primer esdeveniment esportiu a l'aire lliure d'enguany a la ciutat de Tarragona, la Caminada Popular d'Hivern Asperger-Tea, organitzada per Tarragona Esports i l'Associació Asperger-TEA del Camp de Tarragona (Aspercamp). La caminada arrencarà a les 10 hores des del passeig de les Palmeres i ofereix un circuit llarg d'11,14 quilòmetres i un de curt de 5,8 quilòmetres.

És un esdeveniment obert a tota la ciutadania i les inscripcions, gratuïtes, s'obren a partir d'avui, dimecres 22 de gener, i fins l'11 de febrer en aquest enllaç. L'objectiu d'aquesta caminada popular, en la qual cada any participen unes 700 persones, és donar a conèixer la síndrome d'Asperger-TEA i promoure'n la sensibilització social. De fet, l'esdeveniment es du a terme amb motiu del Dia Internacional de la síndrome de l'Asperger que se celebra cada 18 de febrer.

La caminada començarà a les 10 h i tant la sortida com l’arribada d'ambdós circuits serà al Passeig de les Palmeres. La caminada llarga recorrerà part del litoral tarragoní anant des de la platja del Miracle fins a la platja Llarga i travessarà diversos camins de l'Anella Verda passant pels camins Nou de la Budellera, del Llorito i de l'Ermita de la Salut. El circuit curt arribarà a la platja de l'Arrabassada per continuar direcció al passeig de l'Ermita de la Salut i, des d'aquest punt, recórrer diversos carrers i places emblemàtiques de la ciutat com la plaça de la Font i la Rambla Vella.