En Comú Podem aposta per prioritzar els veïns de Tarragona per sobre del turisme

El portaveu d’En Comú Podem Tarragona, Jordi Collado, ha presentat una campanya amb cinc accions clau per afrontar els reptes que el turisme planteja a la ciutat. La iniciativa, que coincideix amb la celebració de FITUR, posa el focus en un model turístic caduc i proposa mesures per millorar la qualitat de vida dels veïns i veïnes.

Collado ha destacat que, tot i que el turisme és una font d’ingressos, no ha de convertir-se en un monocultiu econòmic. «Ciutats com Salou o Lloret de Mar, que depenen exclusivament del turisme, tenen la renda per càpita més baixa de Catalunya. Això no pot ser casualitat», ha afirmat.

La primera mesura proposada per En Comú Podem Tarragona és lluitar contra els pisos turístics il·legals i aprovar el reglament de pisos turístics. La formació també proposa reubicar els autobusos de creuers a una zona amb aparcament de pagament per no col·lapsar la Via Augusta i l’avinguda Catalunya.

La tercera mesura aposta per elaborar un Pla d’usos de la Part Alta que protegeixi el patrimoni històric, fomenti el comerç local i garanteixi espais públics i serveis de qualitat per als veïns i veïnes. Collado també demana que la Generalitat cedeixi el 100% del tribut de la taxa turística, i finalment, reordenar la neteja de la ciutat de «forma equitativa».

Collado assegura que la campanya «és una oportunitat per reflexionar sobre el model turístic que volem i com podem fer-lo compatible amb una ciutat habitable per a tothom».