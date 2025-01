El bloqueig pressupostari a la Generalitat deixa en suspens inversions clau per a Tarragona

Publicat per John Bugarin Verificat per Creat: Actualitzat:

«No hi ha possibilitats» de tenir nous pressupostos a la Generalitat de Catalunya per al 2025. Així ho afirmava ahir la portaveu del Govern, Sílvia Paneque, després que Esquerra Republicana deixés clar que no s’asseuran a negociar amb els socialistes. Aquesta situació deixa en suspens diverses inversions de pes per a la demarcació de Tarragona, com el futur Fòrum Judicial que es construirà a la capital tarragonina o la nova estació d’autobusos de Reus.

La Generalitat ha començat el 2025 amb els comptes prorrogats i podria acabar l’any sense tenir-ne uns de nous. Ja va succeir durant el 2024 i, segons apuntava Paneque, es tornaria a repetir la història. El bloqueig pressupostari pot tenir una afectació directa sobre alguns projectes que el Govern català ha d’impulsar a la província. A Tarragona ciutat, per exemple, quedaria en l’aire el trasllat de l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica (ICAC) a la Tabacalera.

El passat octubre, el President, Salvador Illa, es va comprometre a aportar 300.000 per a la redacció del projecte executiu i 5 MEUR per a executar les obres. L’elaboració del projecte s’havia de licitar a principis d’aquest 2025, però si no hi ha nou pressupost, es podrien acabar endarrerint els terminis. I és que prorrogar els comptes impossibilita renovar les previsions per a aquest any, afegint noves partides. El projecte del nou Fòrum Judicial de Tarragona —que costarà més de 90 milions d’euros— s’havia previst que es licités el pròxim mes de març, però també està en l’aire després del «no» d’ERC a negociar els comptes.

Segons fonts consultades, també quedaria en suspens el trasllat de l’estació d’autobusos de Reus al Parc Mas Iglesias o la construcció del nou Centre d’Atenció Primària (CAP) al barri del Carme. En aquesta mateixa situació es troba el projecte del Teatre Auditori de Cambrils —que costarà uns vuit milions d’euros—, i la primera fase de les obres per a la creació del nou CAP de Torredembarra. En canvi, les inversions finançades amb fons europeus Next Generation, com la que es farà per a convertir la Ciutat de Repòs de Tarragona en un alberg juvenil, es podran tirar endavant sense problemes, ja que són independents del pressupost propi de la Generalitat.

Next Generation



Tot i que existeixen projectes es troben en suspens perquè no hi ha nous pressupostos, la intenció del Govern és que puguin acabar executant, ja sigui amb la incorporació dels romanents o mitjançant l’aprovació de modificatius de crèdits al llarg de l’any. De fet, Paneque advertia que seria «poc comprensible» i una «pèrdua» no poder incorporar, a través de decrets llei, 4.000 MEUR addicionals pressupost prorrogat. La portaveu del Govern feia una crida als partits per a arribar a acords. L’executiu d’Illa, que ha evitat buscar «culpables», manté ERC i Comuns com a «socis prioritaris».