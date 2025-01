Els impulsors de la transició energètica defensen un model respectuós i consensuat amb el territori

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Els impulsors de la transició energètica defensen un model de desenvolupament respectuós i consensuat amb els agents del territori. El Museu del port de Tarragona ha acollit aquest dimarts una jornada per debatre com accelerar la posada en marxa de les energies renovables i afavorir una implantació justa, equitativa i amb llicència social.

A la trobada hi han participat REDS-SDSN Spain, el projecte EUDEMON INSTA i APPORTT, que han exposat diferents propostes per arribar a aquest fi. El president de l'Energètica, Santi Martínez, ha afirmat que Catalunya «porta molts anys suspenent» i que «cal recuperar el temps perdut» en la implementació de renovables.

Algunes comunitats autònomes, com Aragó, Castella i Lleó o Andalusia, «han mostrat un compromís ferm amb les energies renovables», segons ha apuntat el codirector del projecte EUDEMON, Jaume Moya. Catalunya, en canvi, «porta més de deu anys de retard» ha recalcat. Des de l'Energètica, l'empresa pública de la Generalitat, Martínez ha defensat que ells han estat «designats per recuperar el temps perdut».

La jornada d'aquest dimarts té com a objectiu obrir un espai de reflexió i dialogar sobre els principals reptes i oportunitats que presenta la transició energètica a Catalunya. Martínez ha defensat que aquesta passa s'ha de realitzar «comptant amb el nostre territori i la seva gent» i que el diàleg «serà el desllorigador o no d'allò que es pot fer». També ha expressat que el procés s'ha d'accelerar per tal d'arribar a les quotes d'autosuficiència que reclama «la societat moderna europea actual».

Una altra de les entitats participants en l'acte ha estat APPORT. El seu gerent, Marc Roca, ha explicat que conjuntament amb el port de Tarragona, estan «traçant l'estratègia de desplegament de les renovables al port». Alhora, ha afegit que aquesta «no pot ser només una infraestructura més, sinó que ha d'estar associada amb una part de la filosofia d'aquestes energies netes i que han de revertir directament en la ciutadania».

Moya ha afirmat que aquesta implantació es pot fer de manera que es pugui combinar «la urgència i rigor que demanda el marc geopolític actual, amb l'equitat, la participació i l'eficiència». També ha defensat que Catalunya «és el millor marc per poder demostrar que aquesta transició energètica es pot fer amb equitat, justícia i retorn al territori».

Unes accions que cobren especial importància després que el recentment nomenat president dels Estats Units, Donald Trump, anunciés la retirada d'aquest país de l'Acord de París, un compromís que s'enfoca a combatre el canvi climàtic. Martínez ha reiterat aquesta importància i ha assegurat que des de l'Energètica continuaran treballant «per mitigar els efectes» d'aquest fenomen.