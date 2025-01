El ple dona llum verda a la proposta de remodelar integralment la Rambla Nova de Tarragona

L’Ajuntament va iniciar el passat 28 de novembre la prova pilot per convertir la primera coca de la Rambla en una zona peatonal.Tjerk van der Meulen

Publicat per John Bugarin Verificat per Creat: Actualitzat:

La prova pilot que ha impulsat l’Ajuntament de Tarragona per convertir la primera coca de la Rambla Nova en un espai per a vianants és el primer pas cap a una remodelació integral d’aquest històric passeig de la ciutat. El grup municipal d’ERC va presentar ahir en el ple una moció per a plantejar una reforma de la Rambla.

No només d’un tram, sinó des del Balcó del Mediterrani fins a la Font del Centenari. El PSC i Junts han donat suport a la proposta d’ERC, que ha estat aprovada tot i els vots en contra del PP i les abstencions d’ECP i els consellers no adscrits. Així, el ple va acordar «establir un compromís de ciutat al voltant de la remodelació integral de la Rambla Nova i apostar decididament per donar més protagonisme als vianants».

Una de les principals actuacions que plantegen els republicans en la seva moció és «la construcció d’una emblemàtica plaça al tram de Roger de Llúria». El govern municipal ja ha mostrat en diverses ocasions la seva voluntat de convertir aquest espai en una zona per a vianants. De fet, els socialistes van iniciar durant les festes de Nadal una prova pilot, prohibint-hi la circulació de vehicles.

ERC insta a organitzar una consulta ciutadana per a decidir «si el paviment que ha de cobrir el conjunt de les coques centrals de la Rambla —que s’ha anat degradant amb el pas del temps— ha de ser asfaltat o de rajola». Actualment, hi conviuen diversos paviments d’èpoques diferents.

També es proposa l’elaboració d’un pla d’usos comercials per a «dinamitzar l’activitat econòmica» i aconseguir «una concurrència ciutadana més diversa, repartida en horaris i abundant al primer tram de la Rambla i al Passeig de les Palmeres».

Igualment, es planteja la convocatòria d’«un concurs d’idees vinculat a un posterior projecte executiu» per definir com ha de ser aquesta remodelació integral. El conseller adjunt d’ERC, Xavi Puig, apuntava que caldrà un «jurat ben plural perquè la decisió final sigui de ciutat». L’edil vol que s’hi impliquin veïns, comerços i restaurants.

El conseller d’Urbanisme, Nacho García (PSC), destacava que han estat «el primer govern que ha decidit tancar una part de dalt de la Rambla». L’edil explicava que han votat a favor de la moció perquè «creiem que hem de continuar endavant» amb la pacificació de la Rambla.

Per la seva banda, el portaveu de Junts, Jordi Sendra, criticava a ERC per «pujar-se al carro quan no van fer res en 4 anys». El conseller recordava que ells ja van demanar la «peonització de la primera coca» en campanya i que han pactat diferents partides pressupostàries amb el govern per a redactar i executar el projecte.

Algunes reticències

La portaveu del PP, Maria Mercè Martorell, es va oposar a la moció per a convertir la primera coca en una gran plaça. Assenyalava que la prova pilot que s’ha fet ha ocasionat «problemes» als veïns «per anar a deixar la brossa» o «entrar i sortir de casa seva si no tenen mobilitat».

Jordi Collado (ECP), que es va abstenir, criticava que cal «verd urbà» i la proposta no ho contempla. A més, mostrava la seva preocupació perquè el tram de la Rambla que es vol pacificar acabi sent ocupada en gran part per terrasses, «com la plaça de la Font».