L’Ajuntament sol·licitarà a l’Estat que la Móra sigui declarada zona catastròfica pels efectes de la DANA

Publicat per John Bugarin Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Tarragona sol·licitarà al Govern estatal que la Móra sigui declarada zona catastròfica. Així ho ha acordat el ple, que ahir va aprovar per unanimitat la moció presentada per l’Associació de Veïns de la Móra-Tamarit en la qual reclamen que es duguin a terme les accions necessàries per a fer front als efectes de la DANA al barri. Els residents d’aquesta urbanització de Llevant encara continuen recuperant-se dels danys que van patir per les inundacions del passat mes de novembre, les quals van causar nombrosos desperfectes.

Segons s’exposa en l’escrit dels veïns, més de 150 habitatges i diferents negocis de la zona van quedar afectats. La reparació de les cases i els locals, així com la substitució dels béns materials danyats, suposen una despesa molt elevada per a residents i comerciants. «Les inundacions del barri de la Móra són un tema recurrent, però mai s’ha treballat de manera efectiva», argumenten en la moció —assumida per Junts per Catalunya, Esquerra Republicana i En Comú Podem—, a través de la qual han traslladat les seves demandes.

Entre altres, el ple ha acordat negociar amb l’Estat la declaració de la Móra com a zona catastròfica per a «reconèixer la gravetat de la situació», que les famílies i empreses afectades puguin «accedir a ajudes directes» i, a més, «es mobilitzin recursos per a la rehabilitació d’infraestructures públiques». Més enllà d’aquesta petició, l’Ajuntament s’ha compromès a prendre diferents mesures per a evitar noves inundacions com la de fa dos mesos.

Estudi hidrològic del Torrent

La moció aprovada preveu accions urgents com el manteniment i neteja del torrent, la reparació del camí del càmping o la reparació del carrer Baix Camp i el Passeig de la Móra. L’associació veïnal també han reclamat en el seu text que l’Ajuntament «faciliti i cooperi amb l’estudi hidrològic del torrent de la Móra que està realitzant l’Associació Mediambiental La Sínia», i que l’estudi d’inundabilitat que ha encarregat el consistori per al nou POUM inclogui «una anàlisi de vulnerabilitat».

D’altra banda, es reclama la creació d’«una comissió tècnica, coordinada per alcaldia, per a gestionar la problemàtica de la Móra» amb representants de «l’Ajuntament i els òrgans municipals amb competències», així com de les administracions locals veïnes, la Generalitat, l’Estat, els veïns del barri i La Sínia.

«Aquesta comissió haurà de coordinar esforços tècnics i polítics per a planificar i executar accions concretes, garantint una mobilització ràpida i eficient dels recursos humans i econòmics necessaris», s’exposa en el text, on s’afegeix que «haurà d’estar dotada de pressupost i d’un calendari a seguir».

Un altre dels punts acordats ha estat la revisió i actualització del Pla de Protecció Civil de Tarragona per a «incorporar-hi les noves vulnerabilitats derivades del canvi climàtic i que contempli protocols específics pel cas de la Móra». Igualment, el ple ha aprovat la implementació d’un sistema de seguiment i manteniment periòdic del canal i les infraestructures associades, per a «garantir que el sistema hidrològic de la zona es mantingui operatiu i eficient en tot moment».

En la moció es remarca la importància del projecte de renaturalització del Torrent de la Móra, que serà «prioritari» per a l’Ajuntament de Tarragona. De fet, el pressupost municipal d’aquest 2025 ja inclou una partida de 120.000 euros per a recuperar aquest espai natural millorant-ne la capacitat d’absorció d’aigua en cas de pluges. L’alcalde, Rubén Viñuales, explicava que també s’està treballant amb la idea de construir una bassa de laminació al Prat de la Móra.