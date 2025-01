Esquerra reclama més patrullatge a peu de la Guàrdia Urbana de Tarragona

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El balanç de criminalitat del tercer trimestre del 2024 a Tarragona no és gens positiu. Les últimes dades del Ministeri de l’Interior, que acumulen els primers nou mesos de l’any passat, denoten com els fets delictius a la ciutat de Tarragona han continuat a l’alça els mesos de juliol, agost i setembre, en comparació amb el mateix període de l’any anterior.

La portaveu del Grup Municipal d’ERC, Maria Roig, assegura que «balanç rere balanç les dades van empitjorant, fa mesos que estem reclamant a l’alcalde Viñuales, com a conseller de Seguretat Ciutadana, que reverteixi aquesta situació».

Les dades oficials exposen un augment en pràcticament tots els fets delictius els primers nou mesos del 2024. «Hi ha algunes xifres molt preocupants com l’augment d’homicidis, d’1 el 2023 a 3 el 2024, o d’homicidis en grau de temptativa, de 4 el 2023 a 10 el 2024. També augmenten un 47% les agressions sexuals amb penetració», ha detallat Roig. A més a més, van a l’alça els robatoris amb violència i intimidació (+3,1%), els robatoris amb força a domicilis (+22,7%), la sostracció de vehicles (+37%) o el tràfic de drogues (+5,3%). «Les xifres ens demostren que a Tarragona tenim un problema de seguretat. Som de les ciutats grans de Catalunya on les xifres més augmenten, les coses no s’estan fent bé», avisa la portaveu.

Balanç de criminalitat del 3r trimetre de 2024 a Tarragona.Ministeri Interior

Davant aquest escenari els republicans reclamen a Viñuales que la Guàrdia Urbana intensifiqui el patrullatge a peu arreu de la ciutat. El portaveu adjunt, Xavi Puig, exposa que «costa molt trobar-se patrulles de la policia local a peu de carrer, que parlin amb la gent o els comerciants. Si no incrementem aquest contacte entre el cos policial i la ciutadania, donem una sensació d’impunitat que no ens podem permetre». El portaveu adjunt també ha reclamat una major col·laboració entre Guàrdia Urbana i Mossos d’Esquadra i recuperar el patrullatge conjunt entre els dos cossos.

Des d’ERC continuen estenent la mà a l’alcalde per treballar plegats per buscar solucions. «Venim d’una situació, durant l’anterior mandat, en què a Tarragona els fets delictius baixaven mentre pujaven a la majoria de municipis. Ara la tendència ha canviat, a Tarragona s’estan incrementant els fets delictius més que a la majoria de municipis. Per això ja vam presentar una moció, que es va aprovar, per avançar cap a un model de policia de proximitat a Tarragona», ha recordat Puig.