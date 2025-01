Una empresa lleidatana, la favorita per enderrocar el ‘mamotreto’

Publicat per Oriol Castro Verificat per Creat: Actualitzat:

Una desena d’empreses pugnen per emportar-se el contracte de demolició de la plataforma de la platja del Miracle de Tarragona, el popularment conegut com a ‘mamotreto’, però una destaca per damunt de la resta. Tots els sobres amb les ofertes rebudes ja s’han obert i la companyia més ben classificada és B-Biosca SL.

Aquesta empresa constructora de Lleida ha rebut la major puntuació per la suma de la memòria presentada i l’oferta econòmica, que és d’uns 390.000 euros. El més previsible és que la mesa de contractació li adjudiqui els treballs en els pròxims dies.

L’empresa s’ha compromès a redactar un Pla d’Actuacions Medi Ambientals específic pel contracte i a dur a terme visites internes a les obres per garantir la bona execució en l’àmbit ambiental, entre d’altres. El tractament, transport i reciclatge dels residus produïts han sigut alguns dels elements que s’han tingut més en consideració, tenint en compte els materials dels quals està fabricada l’estructura.

La licitació compta amb un pressupost que supera els 600.000 euros, amb IVA. Tot i això, cap de les diferents ofertes que s’han presentat a l’Ajuntament superen els 500.000 euros. El consistori preveu que el termini d’execució serà de cinc mesos, tot i que algunes companyies han proposat que poden enderrocar l’estructura en només tres mesos. De fet, l’Ajuntament ha rebut ofertes anormalment baixes, que la mesa de contractació ha analitzat i n’ha emès informes favorables.

Des del 2001

L’enderroc del ‘mamotreto’ és una de les obres més destacades d’enguany a la ciutat, sobretot pel que s’ha trigat a desencallar la situació de l’estructura. L’any 2001 van finalitzar les obres de la plataforma. Aquesta imponent estructura de formigó (6.250 m²) responia a la voluntat de crear un mirador elevat sobre la platja del Miracle (amb terrasses i serveis per a la ciutadania) i, a la seva planta baixa, una zona d’aparcament coberta.

Deficiències estructurals van obligar al tancament de la planta superior de la plataforma que, des de llavors, està clausurada amb un evident procés de degradació. Actualment la Plataforma constitueix «un element d’ocupació i desconnexió» de la zona litoral amb major amplitud i potencialitat de renaturalització de la platja, segons explica l’Ajuntament.