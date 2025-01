Els treballadors de Creu Roja Tarragona reclamen una pujada salarial «justa»

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El passat 8 de gener els treballadors de Creu Roja Tarragona van sortir als carrers per reclamar un increment salarial. Des del Comité d'Empresa asseguren que, tot i el comunicat de l'organització en el qual parlen d'increments salarials d'entre un 6% i un 10%, «hi ha dos grups de cotització que s'han quedat amb un 0% de subida salarial aquest 2024».

Per aquest motiu demanen «una actualització salarial justa per a tots els grups de cotització» i «transparència en les negociacions per renovar el conveni col·lectiu».

Els treballadors continuaran aquest dimecres, 22 de gener, amb les protestes per «aconseguir unes negociacions que, de moment, no són gens esperançadores».