Detingut a Tarragona per manipular la matrícula del cotxe

Publicat per Shaila Cid Redactora Verificat per Creat: Actualitzat:

Un home de 38 anys ha estat detingut aquest divendres a Tarragona per un presumpte delicte de falsificació documental. Els fets es remunten al 27 de desembre a les 20.35 hores quan una patrulla va detectar en una benzinera de Reus un vehicle amb les matrícules manipulades.

Una patrulla de mossos que circulava per l'avinguda de Sant Bernat Calvó va observar un vehicle que tenia la matrícula del davant i del darrere manipulada i el seu conductor estava posant benzina. Davant aquest fet, van aturar-se per comprovar que passava.

L'home, que havia intentat treure la cinta al veure la presència policial, va situar-se al davant de la matrícula per intentar amagar els fets. La patrulla va procedir a la seva identificació i després va comprovar que una de les lletres, la «F», estava tapada amb cinta aïllant perquè no es pogués llegir.

Imatge de la matrícula del darrere manipulada.Mossos d'Esquadra

Davant aquests fets, sospiten que l'home estava posant benzina i volia marxar sense pagar sabent que amb la matrícula manipulada, la seva identificació hauria estat més complicada.

Per aquest motiu, l'home va ser denunciat administrativament per intentar fer una estafa i també se li van obrir diligències penals per un delicte de falsificació de document oficial.

Per la seva banda, el Grup de Recerca i Documentació (GRD) de la Divisió de Trànsit dels Mossos d'Esquadra va iniciar una investigació i, finalment, es va interposar una denúncia administrativa per un delicte de falsificació de document oficial. Aquest delicte pot comportar sancions de fins a 6.000 euros i la pèrdua de sis punts del carnet de conduir

La detenció de l'individu es va efectuar aquest divendres 17 de gener a la comissaria de Campclar, tot i que va quedar sense efecte a l'espera de la citació per part del jutge.