Desestimen les al·legacions veïnals a la nova concessió de Mas Rosselló

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Tarragona va acordar divendres desestimar les al·legacions a la nova concessió de Mas Rosselló. Fa setmanes, un grup de veïns de la zona dels Cossis va presentar reclamacions al contracte del consistori.

Els veïns van demanar que es revisessin els criteris econòmics i de viabilitat en la licitació de la concessió. També, van reclamar establir controls i sancions clares per evitar que es realitzin activitats diferents de la restauració. Per últim, els residents de la zona posaven en dubte els fonaments i estudis per a determinar el cànon econòmic de la concessió.

En relació al primer motiu al·legat, als plecs figuren com a obligacions del concessionari el de subjectar-se a l’horari d’obertura i de tancament d’acord amb la normativa vigent, segons expliquen fonts municipals. En cas d’incompliment, la clàusula 22a establia la sanció pertinent al concessionari, inclosa la rescissió de la concessió.

Pel que fa al segon motiu, la clàusula 25a dels plecs de clàusules administratives estableix que el concessionari ha d’exercir les activitats objecte de concessió en els termes i condicions previstos en els plecs, amb la prohibició d’utilitzar els espais i instal·lacions per a usos i activitats desvinculats d’aquelles. «Els mecanismes legals per a controlar l’activitat objecte de concessió ja estan previstos suficientment en els plecs de clàusules administratives», expliquen des de la plaça de la Font.

Pel que fa a l’últim motiu, es posa de manifest a l’informe que els serveis tècnics municipals de la Intervenció General van emetre el corresponent informe de valoració del cànon concessional d’acord estrictament amb l’objecte de la concessió, que tal com indica la clàusula 7a dels plecs, estableix un cànon per import de 77.244,00 euros a l’any.

A més, l’Ajuntament considera que «no resulta justificada ni provada» la possible connexió entre un cànon econòmic elevat i la major probabilitat que es facin activitats il·lícites i efectes negatius generats per l’activitat de restauració al Mas Rosselló, com es defensava a l’al·legació. Ara, la licitació de la concessió es reprendrà i es preveu trobar un nou concessionari pròximament.