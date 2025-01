Ni Barcelona ni Madrid: Tarragona, un dels destins únics en el món per a visitar aquest 2025

Publicat per Daniel Cabezas Ramírez Verificat per Creat: Actualitzat:

Aquest 2025 serà un any molt especial per a la ciutat de Tarragona ja que es compleixen 25 anys des que la Unesco va declarar Patrimoni de la Humanitat el conjunt històric de la Tarragona romana. Un merescut reconeixement a una de les ciutats del Mediterrani que millor conserva els seus monuments de l’època romana i l’única de Catalunya amb aquest títol.

Això sí, enguany, Tarragona no només celebra el seu 25 aniversari com a Patrimoni de la Humanitat, sinó que també es converteix en un dels destins més recomanats a nivell mundial. El diari El Mundo l’ha inclòs en la seva llista de sis llocs únics per visitar aquest any, destacant la ciutat tarragonina juntament amb ciutats com Rio de Janeiro, Viena o Vílnius.

En la seva publicació, El Mundo ressalta que l'any 2025 estarà ple de raons per viatjar, des d’aniversaris i festivals fins a celebracions d’esdeveniments internacionals, i Tarragona, amb la seva història mil·lenària i la seva vibrant oferta cultural, serà sens dubte un dels destins idonis per a viatjar.

Tarragona, un destí ideal per a tota la família

La ciutat, més enllà del seu llegat romà, es perfila com un destí perfecte per a famílies. Els seus monuments romans, com el majestuós amfiteatre, es combinen amb platges de sorra daurada i esdeveniments com el festival Tarraco Viva, que reviu l’antiga Roma cada mes de maig. Aquest festival és una experiència única per a grans i petits, permetent viatjar al passat de forma divertida i educativa.

Però no només això, el patrimoni immaterial de Tarragona també és de gran atractiu. Els Castells, les tradicionals torres humanes, i la gastronomia mediterrània, caracteritzada per productes frescos i receptes ancestrals, són un altre dels motius per fer de Tarragona una parada imprescindible aquest 2025.

El gran símbol: l’Amfiteatre

Si hi ha un lloc emblemàtic de la Tarragona romana, és l’amfiteatre. Amb una capacitat per a més de 14.000 espectadors a l’antiguitat, aquest monument continua impactant per la seva impressionant conservació. Situat al costat del mar Mediterrani, les vistes des de la seva sorra evoquen l’esplendor de l’època romana i continuen sent una de les imatges més representatives de la ciutat.

Tornar al passat a través de la gastronomia

El viatge al passat de Tarragona també pot viure’s a través de la seva gastronomia. L’associació de restauradors Tarraco a Taula ha treballat durant anys en recuperar els sabors de l’antiga Tarraco. Plats tradicionals i preparacions com el famós garum, un potenciador de sabor utilitzat pels romans, han estat recuperats perquè els visitants puguin assaborir la història de la ciutat amb cada mossegada.

Un gran festival per viatjar en el temps: Tarraco Viva



El festival Tarraco Viva, celebrat cada mes de maig, és l’oportunitat perfecta per a gaudir d’un tiberi romà. Durant l’esdeveniment, Tarragona retrocedeix més de dos mil anys en el temps i ofereix una completa experiència immersiva a l’antiga Roma. De fet, el festival té per objectiu principal la divulgació del coneixement de l’Edat Antiga en època romana.

En el festival participen nombrosos grups de reconstrucció històrica i diferents entitats culturals relacionades amb la història de Roma o de Tarragona. Així doncs, és un fòrum on compartir i participar en el mosaic d’activitats, conferències, actes, actuacions i esdeveniments programats durant prop d’una setmana.

Així doncs, aquest 2025, Tarragona es presenta com un dels destins més fascinants i singulars del món. Amb un llegat històric únic, una oferta cultural vibrant i una gastronomia que convida a viatjar al passat, la ciutat promet deixar una empremta inesborrable en tots aquells que que decideixin explorar-la.