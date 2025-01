El Banc dels Aliments rep 655 euros i més de 35 litres d’oli de la Fira de l’Oli DOP Siurana 2024

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El Mercat Central de Tarragona ha estat l’escenari de l’acte de lliurament de la donació solidària de la darrera edició de la Fira de l’Oli nou DOP Siurana, celebrada a la plaça Corsini el passat 29 i 30 de novembre de 2024. El vermut solidari va recollir un total de 655€, import que se suma als més de 35 litres d’oli d’oliva verge extra i que han estat lliurats conjuntament al Banc dels Aliments de les comarques de Tarragona.

L’acte de donació ha comptat amb la presència de la consellera de Comerç de l’Ajuntament de Tarragona i presidenta de Mercats de Tarragona, Montse Adan; el president de la DOP Siurana, Antoni Galceran; i el president del Banc dels Aliments de les comarques de Tarragona, Josep Maria Solanes.

La presidenta Montse Adan ha volgut posar en valor el caràcter solidari de la Fira de l’Oli DOP Siurana, «una cita consolidada a la ciutat amb qui des dels Mercats de Tarragona col·laborem des de fa anys. Confiem que per molts de temps es pugui repetir aquesta donació solidària i tan necessària al Banc dels Aliments de les nostres comarques».

Una nova edició solidària

La Fira de l’Oli nou DOP Siurana a Tarragona està organitzat pel Consell Regulador de la DOP Siurana, Grup Unió i Mercats de Tarragona, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Tarragona i el Gremi de Pagesos de St. Llorenç i St. Isidre. Durant dos dies, una destacada representació de la denominació d’origen protegida Siurana, que formen més de 5.000 pagesos i pageses representants de cinc comarques de Tarragona de les set que son territori DOP Siurana, van oferir l’oli nou.

La mostra va assolir un any més una gran participació i èxit de vendes. Durant la Fira es van desenvolupar activitats lúdiques i culturals per aprendre/conèixer, jugar, degustar i posar a prova els sentits, en definitiva cultura de l’oli per a tothom i, amb una vessant solidària

Per novena edició, la Fira de l’Oli nou de Tarragona va ser solidària amb el Banc dels Aliments, entitat que ha rebut la recaptació del vermut solidari. També s’han lliurat al Banc d’Aliments els lots d’oli d’oliva verge extra dels sortejos que no han estat recollits.