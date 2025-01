Tarragona posarà a prova la futura pèrgola de la plaça Corsini «en les pròximes setmanes»

Publicat per John Bugarin Verificat per Creat: Actualitzat:

La futura pèrgola de la plaça Corsini estarà instal·lada per a aquest pròxim estiu. Aquesta és la voluntat de l’empresa municipal de Mercats, des d’on asseguren que «tot continua segons el que estava previst». «Ara mateix s’està enllestint el projecte», assenyalen des de l’organisme públic, el qual assegura que estarà enllestit «en les pròximes setmanes».

Seguidament, es procedirà a fer la prova pilot per a avaluar la viabilitat de la nova estructura, comprovar el seu impacte visual i identificar possibles errors en el disseny per a esmenar-los.

En aquest primer assaig, es col·locarà una instal·lació d’uns 15 metres quadrats que permetran a la ciutadania fer-se una idea de com serà la pèrgola definitiva. L’any passat es va realitzar una auditoria de l’aparcament soterrat de la plaça Corsini, ja que la futura l’estructura hi anirà a sobre. Aquest estudi, finalitzat a l’estiu, va servir per decidir en quins punts es col·locaran els suports i quins materials s’utilitzaran.

Segons explicava el gerent de Mercats, Dani Milà, s’ha buscat la millor fórmula perquè la pèrgola pugui aguantar fortes ratxes de vent. Alguns dels pilars que la sostindran s’instal·laran just damunt de les columnes del pàrquing soterrat.

Això permetrà que la futura carpa guanyi estabilitat. De moment, es farà la prova pilot per a detectar si cal modificar el projecte, que suposarà una inversió total de 150.000 euros. «De moment, no hi ha marcada una data concreta, però la voluntat és fer-la a principis d’any», apunten des de Mercats.

Si el resultat de la prova és positiva, es començaran els tràmits per a muntar la pèrgola definitiva, dissenyada pel despatx d’arquitectes Nua Arquitectes.

La proposta que va presentar l’empresa, anomenat L’envelat, consta d’una pèrgola formada per tendals, els quals seran transpirables per a evitar que Corsini es converteixi en una bossa de calor. Aquestes teles es desplegaran a l’estiu, durant els mesos més calorosos de l’any, per crear ombra a la plaça, i es podran recollir a l’hivern.

Quatre anys després

El projecte de Nua Arquitectes no va ser la primera opció per a Mercats. L’empresa municipal va impulsar l’any 2020 un concurs d’idees per a la instal·lació d’una pèrgola a Corsini i es van presentar fins a 34 dissenys diferents.

L’empresa SEA Arquitectos SLP, amb la seva proposta Umbracle, va quedar en primera posició. Finalment, però, Mercats va acabar descartant-la després de rebre diversos informes desfavorables per part de l’Ajuntament

El projecte es va desestimar perquè l’estructura ocupava espais del mecadet de marxants, fet que hagués obligat a retirar concessions i indemnitzar-los.

Mercats va decidir adjudicar la redacció del projecte al segon classificat del concurs d’idees, Nua Arquitectes. Quatre anys després, es començarà a veure, per fi, com es fa realitat la pèrgola.