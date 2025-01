La promotora de l’Arrabassada ven l’últim pis del barri, iniciat el 1993

Publicat per Carlos Domènech Goñi Tarragona Verificat per Creat: Actualitzat:

La promotora de la Vall de l’Arrabassada, Promociones José Luis, va vendre el passat mes de desembre l’últim pis del barri. D’aquesta manera, l’empresa enllestia un projecte que es va iniciar formalment l’any 1993, però que comptava amb el projecte d’urbanització aprovat des del 1989.

Ara, si hi ha compravenda de pisos es farà entre particulars, i José Luis García dona per tancat un projecte que ha ocupat gran part de la seva vida. «Vam construir per fases i segons les necessitats de la ciutat. És un exemple de creixement urbanístic ordenat», manifesten des de la promotora.

El 18 de desembre de 1993, l’aleshores alcalde de la ciutat, Joan Miquel Nadal, va col·locar la primera pedra del futur nou barri de Llevant, batejat com a Vall de l’Arrabassada. Uns mesos abans, el 20 d’abril, s’havia aprovat el projecte de reparcel·lació.

I 4 anys abans, el 1989, es va donar llum verda al projecte d’urbanització. Si s’agafa com a referència aquesta data, el projecte immobiliari de la Vall de l’Arrabassada va arribar el passat mes de desembre als 35 anys de vida.

Han passat més de tres dècades entre el vistiplau de la urbanització i la venda de l’últim pis, un fet que demostra els tempos de l’urbanisme. «La ciutat necessitava créixer i nosaltres vam construir al ritme que era convenient», subratllen els promotors, que destaquen que el barri compta amb un Pla d’Usos «perquè al veïnat no li falti cap servei».

Imatge de la platja de l’Arrabassada l’any 1992 i, al fons, la Vall, encara per construirTarragona Antiga

1.550 habitatges

L’oficina de Promociones José Luis a la Vall de l’Arrabassada ja ha tancat. Des d’aquí s’ha tramitat la venda dels 1.550 habitatges que han donat forma al barri, construït per fases des del barri dels Músics, aprovat anteriorment, fins a l’antic traçat de l’autovia A-7.

Els promotors defensen que el barri estava pensat des dels inicis i que s’ha acabat executant tot allò que es va idear durant els anys vuitanta. «Vam preveure que la ciutat necessitaria un nou centre sanitari o hospitalari, una nova escola, així com zones verdes i equipaments diversos», treuen pit els promotors.

En total, a la Vall de l’Arrabassada es van planificar gairebé 100.000 metres quadrats de zones verdes i uns 33.000 per a equipaments. L’últim a arribar ha estat la residència, tancada fins que resolgui els problemes de recollida d’aigües pluvials.

L’escola, prevista inicialment en un altre terreny, ha estat un dels equipaments més polèmics, atès que la construcció de l’edifici per part de la Generalitat es va retardar més del previst i durant anys la comunitat educativa va haver de fer classes en barracons.

Ara, a la Vall només hi ha dues finques municipals al carrer Joan Fuster on es poden construir habitatges i on el consistori ha planificat pisos de protecció oficial. A l’altre extrem, s’espera la construcció del nou barri del Nàstic, en procés d’aprovació.