A licitació les obres de pintura de les escoles de Torrefora, La Floresta i Sant Salvador

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Tarragona ha tret a licitació les obres de pintura i millora de tres escoles municipals de la ciutat. Es tracta de treballs que es realitzaran a l’Escola Torreforta, Escola La Floresta i a l’Escola Sant Salvador. Arran de les inspeccions realitzades als centres educatius es va detectar la necessitat d’un repintat de diferents estances d’aquestes tres escoles.

A banda de les obres de pintura, entre d’altres tasques, es canviaran els poms de 52 portes al centre de Torreforta, els poms de 40 portes a La Floresta, així com l’adequació de la pintura de radiadors, baranes i reixes de diferents escales dels centres.

La consellera d’Educació, Isabel Mascaró, ha destacat que «des de l’Ajuntament volem que els centres escolars de la nostra ciutat estiguin en les millors condicions i, per això, per a nosaltres, és prioritari destinar recursos al seu manteniment. És important que l’estat de les instal·lacions de l’alumnat sigui l’adequat perquè l’èxit educatiu també es veu afectat per la qualitat dels espais on estudien els nostres alumnes».

El període d’execució de les obres serà d’entre un mes i mig i dos mesos i mig, segons el centre.

El pressupost total de la licitació de les obres de millora és de 182.578 euros. El lot de l’Escola Torreforta arriba als 65.880 euros, el de La Floresta ascendeix a 57.034 i el de Sant Salvador és de 59.663 euros.

El termini de presentació d’ofertes per optar a la realització de les obres finalitza el proper 3 de febrer de 2025.