Els veïns de la Rambla Nova qüestionen la necessitat de la nova zona per a vianants

Els veïns d’immobles del primer tram de la Rambla Nova qüestionen la necessitat de crear la nova zona per a vianants a la primera coca i presenten al·legacions al projecte.

En l’escrit veïnal presentat a l’Ajuntament, al qual ha tingut accés el Diari Més, exposen que «la situació anterior a la prova pilot ja complia amb totes les expectatives dels veïns i usuaris de la rambla».

«No existeix una problemàtica real que calgui solucionar ni, per tant, cap necessitat de canvis tan substancials com la pretesa conversió en zona de vianants», plantegen els veïns.

Una visió que contrasta amb la del govern municipal. L’alcalde de la ciutat, Rubén Viñuales, assegurava aquesta setmana en declaracions a Diari Més que «els inputs que ens arriben» sobre la peatonalització del darrer tram de la Rambla Nova «són molt bons». «Sobretot per part de comerciants i hostalers», indicava l’alcalde.

Precisament, les afectacions del projecte a la restauració de la zona és una de les principals preocupacions dels veïns. «L’eventual conversió serà l’excusa per permetre la col·locació d’àmplies terrasses de negocis de restauració com ha succeït a la plaça de la Font i la plaça Corsini?», pregunten a l’escrit d’al·legació.

Els residents a la zona es mostren contraris a que s’instal·lin estructures metàl·liques i altre mobiliari que dificulti el «relaxant passeig» en aquest tram. «La ciutadania guanya espai per a passejar, perquè no tot són terrasses», deia Viñuales, defensant el projecte.

Teòricament, s’ha de realitzar una reunió entre l’Ajuntament, el veïnat i el teixit comercial i hostaler de la zona per tal de prendre una decisió definitiva sobre el tall de circulació al trànsit rodat. Sembla, però, que les intencions del consistori són clares: «Tothom ens ha dit que ha estat un encert», recalcava l’alcalde.

Conflicte per l’accés

Tot i això, alguns residents de la zona consideren que la nova zona per a vianants està mal plantejada. «L’accés en vehicle per aquest tram es fa del tot necessari per als seus veïns», exposen. A més, defensen retornar al carrer Girona el sentit de circulació previ a la prova pilot.

En aquest sentit, Viñuales no descarta fer actuacions prèvies en cas que el veïnat exposi queixes de pes sobre les dificultats per a accedir als seus pàrquings amb els vehicles, però tot indica que el darrer tram de la Rambla Nova no tornarà a ser accessible per a cotxes i motos.

Ho posen en dubte

Els veïns posen en dubte els beneficis del projecte. «Els hipotètics, i no informats ni demostrats, beneficis són molt inferiors als desavantatges que ha generat als veïns la prohibició total del pas de vehicles i els que pot arribar a generar l’oci continuat i desmesurat», defensen al seu escrit.

Un altre dels arguments del govern municipal per a tirar endavant el projecte gira entorn la dinamització del comerç de la zona. L’executiu confia que el nou tram ajudi a enfortir el teixit comercial del centre de la ciutat. «Més que de dinamització caldria parlar de creació de comerç, ja que en aquest tram ens trobem mancats de comerç de sectors variats», diuen els veïns.