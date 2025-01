Els conductors de l’EMT, farts de trobar les parades ocupades

Publicat per Oriol Castro Verificat per Creat: Actualitzat:

Els conductors de l’EMT posen el crit al cel davant una situació que perjudica el seu treball diàriament: l’ocupació indeguda de les parades d’autobús. «Aquesta conducta incívica no només dificulta les maniobres dels autobusos, sinó que també provoca retards, caos al trànsit i fins i tot situacions que comprometen la seguretat dels passatgers», expliquen des de la secció sindical d’UGT de l’empresa de transport.

Els treballadors remarquen que aquests problemes no només els afecta a ells, sinó també als usuaris. «Cotxes de bebès, persones en cadira de rodes o persones grans sovint no poden pujar a l’autobús perquè un vehicle bloqueja la parada», afegeixen.

Aquesta conducta incívica la duen a terme tant vehicles privats com comercials. «És imprescindible que tinguem major empatia i siguem conscients de l’impacte negatiu que generen aquestes accions», diuen els treballadors.

Per a revertir la dinàmica, des de l’UGT demanen diferents mesures «urgents». D’una banda, reclamen un augment de la vigilància policial a les parades i sancionar a qui les ocupa de forma indeguda. De l’altra, criden a realitzar campanyes de conscienciació ciutadana que tracti aquesta qüestió.

«Les autoritats locals tenen la responsabilitat compartida de garantir que aquest servei es mantingui segur, eficient i de qualitat per a tots», reblen. «Estem convençuts que, amb la col·laboració de tots, podem erradicar aquestes conductes incíviques i oferir a la ciutadania un servei digne i puntual», conclouen els treballadors. Des de l’EMT, confirmen al Diari Més que són «conscients» d’aquests actes incívics que dificulten la tasca dels conductors.

L’EMT busca solucions

«Es continua treballant de manera conjunta amb la Guàrdia Urbana per millorar la fluïdesa del servei, amb l’objectiu de continuar garantint un servei satisfactori tant per als conductors com per als usuaris», expressen fonts de l’empresa pública.

Els inspectors, conductors i caps de trànsit de l’EMT comuniquen de «manera immediata» qualsevol situació que es presenti per tal de resoldre-la ràpid, afegeixen les citades fonts.

Des de l’àrea de Mobilitat de l’Ajuntament s’està treballant per a implementar solucions en els punts de la xarxa viària amb més incidència d’infraccions, que afecten el transport públic i també altres serveis, com la recollida de residus.

Algunes d’aquestes mesures seran la instal·lació de pacificadors i pilons, així com l’aplicació de nova pintura viària i de senyalització vertical per a «optimitzar la circulació a la ciutat». Aquest problema amb les parades a la ciutat també l’ha denunciat en més d’una ocasió el col·lectiu de taxistes.