El dilluns més ‘blau’ de l’any?

Marta Omella Tarragona

Per molts, el mes de gener simbolitza un nou inici, una porta a noves oportunitats, el naixement d’una versió millorada d’un mateix. Per altres, el clima fred i els dies curts propis de l’hivern, combinats amb el feixuc retorn a la rutina després de les festes nadalenques, suposa un autèntic repte.

En aquest context, a ningú hauria d’estranyar-li que el «dia més trist de l’any» fos un dels 31 que conformen aquest mes tan agredolç. L’efemèride, batejada com a Blue Monday, un color que en anglès sovint s’associa amb la tristesa o la melancolia, es repeteix cada tercer dilluns de gener i va néixer fa 20 anys de mà del psicòleg Cliff Arnal.

Aquest «descobriment», però, lluny de tenir una motivació acadèmica o bases científiques, sorgeix amb un objectiu comercial. Per tant, ningú coneixeria aquesta data si no fos per l’encàrrec de l’agència de viatges Sky Travel, que buscava crear un problema per oferir una solució.

«És pur màrqueting. ‘Estàs deprimit? No passa res, mira quins viatges més xulos que tenim’. Van ser molt llestos», explica Esperanza Sebastián, coach i experta en educació emocional. Malgrat l’origen pseudocientífic de la campanya, assegura, és probable que molts s’identifiquin amb la data triada.

«Ha passat un mes des de Nadal, i les festes queden enrere, sense l’eufòria de les vacances ni les celebracions amb amics. A més, els objectius i propòsits que ens vam marcar a principi d’any sovint ja semblen llunyans; alguns no els hem començat i això genera frustració. Per acabar-ho d’adobar, arriben les factures de desembre. Tot plegat té una base emocional més que científica», afirma.

Segons Sebastián, la millor manera de combatre aquesta sensació és encarar aquest dia amb una mentalitat positiva. «Hem d’intentar donar-li la volta, no deixar que aquesta data ens condicioni. Això és una situació que es repeteix sovint. Ho veiem, per exemple, amb les rebaixes. Ens arriben tants anuncis que al final sentim aquesta necessitat de comprar, quan potser no la tenim. Llavors és millor mirar-ho d’aquesta manera: ‘Si el món em diu que aquest ha de ser el dia més trist, per què no fer-ho el dia més feliç de la meva vida?’», proposa la coach.

Donar-li la volta al dia

Segons Sebastián, la felicitat no depèn únicament de les circumstàncies, sinó que té molt a veure amb les petites eleccions individuals del dia a dia. «Tots tenim dies tristos, és inevitable, però està en les nostres mans intentar millorar-los, reflexionar sobre què és el que ens passa i com podem canviar-ho».

La coach, però, és conscient que això no sempre és fàcil. «Per això és important adoptar l’hàbit de buscar al final del dia tres o quatre moments feliços d’aquest, durant els quals ens hem sentit realitzats; i donar les gràcies», explica.

La natura, afirma, també juga un paper important en aquest procés. «Aquí a Tarragona tenim platges, tenim parcs, aprofitem-los! Pot semblar una ximpleria, però sortir a caminar i gaudir cinc minuts del so del mar o de la brisa pot tenir un gran efecte sobre el nostre estat d’ànim», assegura.

També posa l’accent en les relacions interpersonals, que considera un «element vital». «Les amistats i la família són fonts de suport emocional que ens donen molta energia positiva», afirma Sebastián.

Les «afirmacions positives» i la desintoxicació digital són altres consells que considera clau per assegurar el benestar emocional. «Parlar-se bé a un mateix o deixar el mòbil durant unes hores sempre és beneficiós. Les pantalles ens poden arribar a xuclar molta energia, i la informació que rebem a través d’aquestes també. De vegades necessitem passar un dia sense veure el telediari, per exemple, i no passa res. Som constantment bombardejats per males notícies i això al final passa factura», apunta.

Aprendre a respirar

El Blue Monday potser ha estat declarat la diada de la tristesa i la melancolia, però hi ha un factor, explica Sebastián, que no podem deixar de banda en parlar del malestar emocional; l’estrès. Aquesta tensió, assegura, es pot rebaixar d’una manera molt simple: respirant.

«Sembla una bajanada, perquè tots respirem, però el problema és que ho fem massa ràpid i d’una manera superficial, el nostre sistema nerviós s’altera i els músculs es tensen», aclareix. «Cal inspirar fins a omplir els nostres pulmons, i fer-ho a través del nas. D’aquesta manera filtrem l’aire que ens envolta i reduïm els nivells de cortisol», conclou la coach.