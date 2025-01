Baixen les sol·licituds de mediació de l'ICAT a Tarragona

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Les sol·licituds de mediació al Servei d’Orientació a la Mediació de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Tarragona (ICAT) que aplega els partits judicials de Tarragona, Valls i El Vendrell, van experimentar una nova davallada durant el 2024, passant de les 102 sol·licituds assolides el 2023 a les 66 d’enguany. Aquesta és la dada més rellevant del balanç anual del Servei d’Orientació a la Mediació (SOM) que presta l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Tarragona.

És per això que la nova presidenta de la Comissió de Mediació, Mètodes Adequats de Resolució de Controvèrsies (MASC) i Justícia Restaurativa de l’ICAT, Isabel Morales, creu que l’objectiu és canviar aquesta tendència decreixent. I destaca que tot i que s’han tramitat menys mediacions que l’any anterior, les xifres de persones ateses són molt similars, 372 el 2023 enfront de les 337 el 2024.

En aquest sentit, la nova Junta de Govern i més concretament, la Comissió de Mediació, Mètodes Adequats de Resolució de Controvèrsies (MASC) i Justícia Restaurativa de l’ICAT, volen afrontar un gran objectiu i un gran repte: l’objectiu és el d’apropar a la ciutadania tant la mediació, com altres mètodes adequats de resolució de controvèrsies alternatius a la litigació. «Des de l’ICAT iniciarem una campanya de difusió a centres escolars, associacions professionals i a la ciutadania en general. Tenim com a objectiu posar en funcionament un centre propi que canalitzi aquesta tasca i que sigui referent tant pels professionals com per a qualsevol persona del territori que vulgui resoldre la seva discrepància evitant passar pels òrgans judicials».

El repte el planteja la recent publicació de la Llei d'Eficiència del Servei Públic de Justícia. Amb aquesta norma serà imprescindible demostrar en els processos civils i mercantils que s'ha intentat fer una negociació prèvia per eludir el pronunciament de la Justícia, per la qual cosa els lletrats, amb la seva capacitat per assolir acords entre les parts, jugaran un paper fonamental per reduir el volum de litigis. Des de l’ICAT es vol treballar per fomentar l’ús la mediació com a MASC de referència.