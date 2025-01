Així és el cotxe clàssic que l'Ajuntament de Tarragona subhasta per 9.400 euros

L'Ajuntament de Tarragona ha aprovat la subhasta pública del vehicle Land Rover Santana, amb matrícula 6462BWZ, inscrit a l'inventari municipal de béns mobles. Aquest vehicle, adscrit inicialment al Departament de Protecció Civil, es troba actualment en desús i ha estat declarat com a bé no utilitzable a causa del seu deteriorament i estat deficient.

El consistori valora el vehicle en 9.400 euros i qui ofereixi més a partir d'aquest valor fins al 7 de febrer, s'endurà el cotxe en propietat.

El vehicle, un model mixt adaptable tot terreny amb 35.035 quilòmetres recorreguts, té l'ITV caducada des de 2017 i no disposa d'assegurança. A més, incorpora llums de seguretat al sostre i anagrames de l'Ajuntament i Protecció Civil. El Land Rover es troba actualment a les instal·lacions de la Brigada Municipal al polígon Entrevies.

Segons el plec de condicions aprovat, la subhasta es regeix per l'article 209 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, així com per la normativa vigent en matèria de patrimoni i contractació pública. Els interessats disposaran de 20 dies naturals, a partir de la publicació de l'anunci al Perfil del Contractant, per presentar les seves ofertes. Per tant, com la publicació es va fer el passat 17 de gener, el termini per presentar les ofertes es fins el 6 de febrer a les 23:59:00 hores.

L'Ajuntament entregarà el vehicle en l'estat actual, i serà responsabilitat de l'adjudicatari la seva retirada, la gestió dels tràmits necessaris per a la circulació i l'abonament de tributs, taxes i assegurança. Els ingressos obtinguts amb aquesta venda es destinaran a finançar inversions previstes en el pressupost municipal del 2024, prioritzant projectes necessaris i urgents per a la ciutat.

El procés de desafectació del vehicle ha estat avalat per informes tècnics que acrediten que ha esgotat la seva vida útil i no resulta viable ni necessari per als serveis municipals. Aquesta decisió respon als principis de gestió eficient del patrimoni públic, tal com preveu la Llei 33/2003, de patrimoni de les administracions públiques.

Els ciutadans interessats podran consultar tota la documentació de l'expedient al portal municipal.