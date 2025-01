Una 'airfryer' provoca un incendi en una casa a Campclar

Publicat per Shaila Cid Redactora Verificat per Creat: Actualitzat:

Tres dotacions de Bombers de la Generalitat han treballat a primera hora del matí de dilluns en un incendi d'habitatge al barri de Campclar de Tarragona. L'avís l'han rebut a les 08.20 hores i s'han traslladat fins al carrer Riu Siurana.

Els Bombers han comprovat com l'habitatge estava afectat pel fum i que s'havia cremat una airfryer. En el moment de l'incendi hi havia tres persones a la casa de tres plantes. Tots tres han sortit pel propi peu de la casa i han estat atesos pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que els ha traslladat fins al CAP per rebre una valoració.

Els bombers han donat per controlat el foc a les 08.35 hores i han procedit a fer tasques de ventilació de l'habitatge. Poc a poc s'han anat retirant les dotacions del servei.