2025, l’any d’execució de totes les actuacions del projecte GreenBelt’26 a Tarragona

Una de les zones on s’actuarà serà a la platja de l’ArrabassadaACN

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El projecte Tarragona–Greenbelt’26 encara aquest 2025 com l’any en què totes les seves actuacions seran executades. El projecte de renaturalització dels espais urbans i periurbans de l’Anella Verda de Tarragona viurà durant aquest any, entre d’altres, la demolició de la plataforma del Miracle o la renaturalització del riu Francolí fins la mateixa desembocadura d’aquest.

També es realitzarà la renaturalització d’ambients litorals de les platges del Miracle, l’Arrabassada, la platja dels Cossis, la Cala Capellans i la Llarga; la instal·lació d’ancoratges ecològics a la Móra, l’ampliació de la Desembocadura del riu Gaià, la naturalització de la llacuna de l’Anella Mediterrània, la restauració forestal del Pont del Diable i el projecte de foment de la biodiversitat al Parc de Sant Pere i Sant Pau com a les actuacions més destacades.

I és que el projecte està dotat amb una inversió total de 3.604.816,11 euros dels quals 3.322.862,71 euros corresponen a la subvenció atorgada a l’Ajuntament per la UE.

El conseller de Medi Ambient de l’Ajuntament, Guillermo García de Castro, ha volgut destacar «l’any decisiu que representa per Tarragona Greenbelt’26». «Un any en què el projecte s’aproparà a les persones a partir de la renaturalització de la seva Anella Verda i guanyant espais d’aquesta manera per a la natura i els tarragonins», ha dit.