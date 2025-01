La Franz Schubert Filharmonia delecta el Palau de la Música amb Txaikovski, Mendelssohn i concertino convidat

La Franz Schubert Filharmonia i el violinista Vlad Stanculeasa, com a director i concertino convidat, interpreten l'Octet per a cordes de Mendelssohn en un concert al Palau de la Música Catalana.

La Franz Schubert Filharmonia i el reputat violinista Vlad Stanculeasa s’han trobat aquest diumenge en un repertori romàntic al Palau de la Música Catalana. L’orquestra nascuda a Tarragona i el violinista romanès-suec han interpretat la Serenata de Piotr Ilitx Txaikovski i l’Octet de Felix Mendelssohn, dues obres magnes de la música clàssica. Stanculeasa -que és el concertino (primer violí) de l’Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC)- ha estat el director convidat de la Franz Schubert Filharmonia; una col·laboració que, després dels concerts de Lleida i Barcelona d’aquest cap de setmana, es podrà tornar a escoltar en una petita gira que recalarà a Tarragona, Madrid i Vila-seca la setmana que ve.

La Franz Schubert Filharmonia, en la seva tretzena temporada al Palau de la Música Catalana de Barcelona, s’ha posat en aquesta ocasió sota la direcció de Stanculeasa per interpretar l’Octet per a cordes en mi bemoll major, opus 20, que Mendelssohn va compondre el 1825, quan tenia 16 anys.

L’energia d’aquella joventut eleven el que va ser una de les primeres composicions de l'alemany a una obra que exigeix elegància i virtuosisme a aquells que la interpreten; «molta ‘finezza’ de l’arc, de la mà dreta», com va destacar el mateix Stanculeasa en una entrevista aquesta setmana a 3cat per parlar de la col·laboració amb la Franz Schubert Filharmonia.

A la segona part del concert, han interpretat una de les obres més conegudes de Txaikovski, la Serenata per a orquestra de cordes en do major, op. 48, escrita el 1880. El compositor rus va desplegar l’obra en quatre moviments, amb un homenatge a Mozart en el primer i un vals, el segon, que ha acabat sent una peça amb independència pròpia. L’elegia i el final (tema rus) completen la Serenata.

Aquesta col·laboració entre la Franz Schubert Filharmonia i Stanculeasa, que ha estat concertino convidat en diverses orquestres d'arreu, es repetirà en concerts a Tarragona, dimarts que ve; a Madrid, dimecres, i a Vila-seca, divendres. L'orquestra tarragonina, amb dues dècades de recorregut i dirigida per Tomàs Grau, ha tocat en auditoris d’altres països i el 2023 va debutar al Carnegie Hall de Nova York.