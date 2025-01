Obert el procés per proposar les protagonistes de la sèrie dels punts de llibre 'Dones tarragonines'

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Tarragona, a través de la conselleria d'Igualtat, Polítiques Feministes i LGTBI+, ha obert el procés per proposar les protagonistes de la col·lecció de punts de llibre Dones Tarragonines. La presentació de candidatures de dones que es vol que siguin reconegudes amb els pròxims números d'aquesta sèrie està oberta a tota la ciutadania i es pot fer telemàticament a través d'aquest apartat del web municipal fins al 13 de febrer.

Els criteris per a la presentació de les propostes són que es tracti de dones amb aportacions significatives en qualsevol àmbit de la vida pública i que siguin de Tarragona o amb una forta vinculació amb la ciutat. Les candidatures s’hauran de presentar acompanyades d’una justificació dels fets que les motiven i del consentiment de les dones proposades.

Un cop acabat el termini de presentació de candidatures, un comitè de persones expertes, format per membres del Consell Municipal de Dones de Tarragona, valorarà les propostes tenint en compte que compleixin els requisits que marquen les bases, la idoneïtat de la proposta, la rellevància pública en clau ciutadana de la candidata i que no hagi estat escollida en alguna de les edicions anteriors.

La col·lecció dels punts de llibre Dones Tarragonines va néixer l'any 2011 per part de la conselleria d'Igualtat, Polítiques Feministes i LGTBI+ i el Consell Municipal de Dones. «Mitjançant aquesta iniciativa es dona a conèixer i es reconeix la contribució de les dones de Tarragona en la millora de la societat, en la lluita per la igualtat i en la inclusió i la justícia social», ha subratllat la consellera d'Igualtat, Cecilia Mangini.

La iniciativa reconeix anualment tres o quatre dones que tenen o han tingut aportacions significatives per a la ciutat i que destaquen per la seva tasca personal, laboral o d'activisme social. Des de 2011, un total de 48 dones han estat reconegudes per aquesta col·lecció.