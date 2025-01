El nou barri que naixerà a Tarragona l'any 2026 que encara no té nom ni veïns

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Tarragona està vivint una transformació urbanística amb la creació d’un nou barri que s’erigeix entre Bonavista i Campclar. Tot i que encara no té nom ni veïns, el denominat Pla Parcial 10 ja ha vist com s’han fet els primers passos, amb la previsió que els primers residents puguin estrenar les seves noves cases al mes de juny de 2026.

En aquests moments, s’estan construint 192 pisos de lloguer social, que s’espera que estiguin acabats, precisament, a mitjans del proper any. Així doncs, aquests pisos es podrien convertir en les primeres llars en donar la benvinguda a les famílies que formaran part d’aquest, de moment i a l’espera de nom, Pla Parcial 10.

A més d’aquests 192 pisos de lloguer social, tal com va anunciar el conseller de la Presidència de la Generalitat, Albert Dalmau, l’Ajuntament de Tarragona ha cedit a l’Incasòl uns terrenys del Pla Parcial, situats al costat de l’Anella Mediterrànea, que permetran la construcció de més de 200 habitatges, impulsant encara més el creixement de la zona.

Així doncs, aquest serà el primer nou barri que Tarragona veurà néixer des del desenvolupament de la zona del Joan XXIII i la Vall de l’Arrabassada. La ubicació estratègica del nou barri, al costat de l’Anella Mediterrànea i la Ciutat Esportiva del Nàstic, ja ha començat a omplir de dinamisme la zona, que es complementarà amb l’obertura del nou hospital de Viamed i la nova zona comercial.

L’alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha assenyalat, en diverses ocasions, que serà «la primera vegada en la qual molta gent del centre voldrà viure a la zona de Ponent». Malgrat que el barri encara no té nom ni veïns, la seva construcció promet revitalitzar la zona i oferir una nova opció de vida per aquells que busquin un nou lloc on viure a Tarragona.