L’Ajuntament de Tarragona licitarà la compra de 10 autobusos híbrids en el primer quadrimestre de l’any

Tarragona

L’Ajuntament de Tarragona licitarà la compra de 10 autobusos híbrids amb l’objectiu d’ampliar la flota de l’EMT durant el primer quadrimestre d’aquest 2025. Cadascun dels vehicles té un preu aproximat d’uns 300.000 euros, per tant, el consistori destinarà al voltant d’uns 3 milions d’euros en aquesta operació.

Segons ha detallat l’alcalde de la ciutat, Rubén Viñuales, es destinarà una part del romanent de l’any passat, que sumava 7,4 milions d’euros, per a la compra dels autobusos. «Tenim una flota de 77 autobusos i, de mitjana, tenen 20 anys d’antiguitat. Això no pot continuar així. Per això, ampliarem la flota amb autobusos híbrids», ha explicat Viñuales.

Tal com va publicar aquest mitjà fa uns mesos, el 75% de la flota d’autobusos de l’EMT té entre setze i vint anys d’antiguitat. Dels 75 vehicles que hi havia a la flota en el moment de publicació de l’informe municipal, 56 superen els 15 anys de vida.

Per aquest motiu, la renovació dels vehicles més antics és una «prioritat» pel govern municipal. L’any passat ja es van adquirir 6 autobusos híbrids i 4 autobusos elèctrics, que enguany es recepcionaran. Els elèctrics arribaran en el primer semestre de l’any, mentre que els híbrids ho faran en el segon.

Ampliació de flota amb romanent

L’arribada dels nous autobusos ampliarà la flota de l’EMT. Dit d’altra manera, es retiraran els vehicles amb més deficiències o més antics, però no tots els autobusos que arribin substituiran els existents. El consistori preveu quedar-se els vehicles que encara poden assumir un cert quilometratge i s’estudiarà quin ús poden donar a l’empresa municipal de transports.

La planificació del govern municipal és invertir uns 30 milions d’euros entre aquest any i el 2027 per a l’ampliació de la flota. Aquest any, es destinarà una part del romanent del 2024 per a la compra dels vehicles. Seran aproximadament uns 3 milions d’euros, gairebé la meitat del romanent, que suma més de 7,4 milions d’euros. Els 10 vehicles que arribaran són híbrids. Per tant, el consistori ha acabat descartant les opcions dels autobusos elèctrics, d’hidrogen verd o de biogàs.

A l’espera de l’estudi per a reformular les línies

Amb l’intercanviador de Battestini ja inaugurat, un dels objectius de l’EMT per a aquest 2025 és la finalització de l’estudi de línies. Cal recordar que, ara per ara, a Battestini només hi arriben autocars del pla alternatiu de mobilitat pel tall de les línies de Renfe, i que els autobusos municipals no hi arribaran fins al març, quan acabin les obres a Roda de Berà.

L’EMT va iniciar al juny un estudi de les línies regulars —que es van dissenyar als anys 80— amb l’objectiu d’establir un nou disseny de la xarxa de transport municipal. Aquest estudi també ajudarà a decidir quines línies passaran per l’intercanviador de Battestini i com es descongestionarà el seu entorn, eliminant parades a Pere Martell, Prat de la Riba o la plaça Imperial Tàrraco.

L’estudi es va adjudicar a l’empresa Aie Multicriteri-Mcrit per un preu de 34.000 euros el mes de juny de l’any passat. El termini d’execució de l’estudi era de sis mesos, per tant, ja hauria d’estar enllestit i s’hauria de presentar en les pròximes setmanes.