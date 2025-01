Ja estan a la venda les entrades pel Refugi Sonor d'Hivern Primavera

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Aquest divendres han sortit a la venda les entrades d’una nova edició del Refugi Sonor, en aquest cas el d’aquest Hivern-Primavera. Aquest cicle de concerts en petit format pretén acostar les propostes musicals del moment, emergents, especials i que cuiden fins a l’últim detall a tots els amants de la música.

Un total de quatre concerts es celebraran en espais patrimonial que formen part del Patrimoni de la UNESCO. Seguint el tarannà itinerant del cicle, en motiu del 25è aniversari de la declaració del conjunt de Tarraco Patrimoni de la Humanitat, la conselleria de Cultura trasllada el Refugi en aquesta ocasió al Passeig Arqueològic, les Voltes del Circ Romà i a l’Amfiteatre.

L’associació Anima’t, que celebra el seu 30è aniversari, ha preparat una selecció musical pensada per a cada espai. Les propostes musicals giren al voltant del pop, el folk i músiques d’arrel que deriven cap a l’electrònica.

Les entrades, que tenen un preu de 4,5 €, es poden adquirir a les taquilles del Teatre Tarragona i al web entrades.tarragona.cat. Amb les entrades del concert es podran visitar els tres recintes.

L’1 de febrer donarà el tret de sortida l’actuació d’Emilia Y Pablo al Passeig Arqueològic a les 13 h. Emilia Lazo i Pablo Cáceres són dos actors i músics d’origen xilè que aviat farà una dècada que corren per la península, des d’on han fet carrera entrellaçant la tradició musical llatinoamericana amb tons aflamencats, sense oblidar les tècniques actorals i la seva comunicació corporal. Al Refugi Sonor presentaran el seu últim treball ple de potència poètica, expressiva i musical, Isla Virtuosa (Madame Vodevil, 2024).

El 15 de març, les Voltes del circ Romà acolliran la música de Grecotechno. Marc Vilajuana (artista multidisciplinari, cantor entès en monodia sacra medieval), Alejandro Narés (músic minimalista d'electrònica i pianista) i Xavier Arqué (doctor en nanobiotecnologia especialitzat en microscòpia i audiovisuals) han creat aquesta hibridació artístico-científica amb tot el coneixement de causa necessari per fer ballar a partir de cants extrets d’antigues partitures que canten a motius naturals com l’aigua, l’alè, el reflorir o la carn amb els quals venen a presentar el seu imaginari.

El 5 d’abril serà el torn de Filipin Yess al Passeig Arqueològic. Psicodèlia de fantasia, a trossos infantil i a d’altres melancòlica, duta a terme per quatre músics que d’altres formacions com Maria Lluïsa, Maria Jaume, Els Bulbs o Garrafa Nadal.

Blues Paradise (El Jardí Amagat, 2024) és el seu segon disc, un viatge guiat pels sintetitzadors de Biel Solsona, per les veus angelicalment empeltades i per una compenetració musical amb fort groove dels setanta i vuitanta. La música d’Steely Dan, Wings, Yes, The Cars i molts més ve al cap quan escoltes aquesta formació. Aquest últim àlbum l’han fet amb l’acompanyament de Pablo Schvarzman (Seward) a la producció i mescla, afegint capes de profunditat i experimentació analògica als Filipin.

Per últim, el 10 de maig Maria Rodés oferirà a l’Amfiteatre el seu espectacle Maria canta copla. Ja fa deu anys d’un dels discos de Maria Rodés més celebrats per públic i crítica: Maria canta copla (Chesapik, 2014), en què la cantautora i orfebre sonora se submergia en la copla andalusa i espanyola que descobria a través del cine.