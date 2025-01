Un estudi de la URV confirma la relació entre l'alimentació i la qualitat de l’esperma

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Un equip investigador liderat per la Unitat de Nutrició Humana de la Universitat Rovira i Virgili (URV) ha publicat un estudi que assenyala la relació que existeix entre els patrons dietètics i el semen. Els resultats de la recerca els recull la revista Andrology.

En la recerca van participar 200 homes joves sans en edat fèrtil que formaven part del projecte internacional Led-Fertyl, un estudi transversal dissenyat per avaluar els determinants dietètics i de l’estil de vida i la seva associació amb paràmetres clau de la qualitat espermàtica com la concentració, quantitat, mobilitat, vitalitat i morfologia dels espermatozous, però també altres paràmetres relacionats.

L’anàlisi es va centrar en diversos patrons dietètics saludables determinats a través de diferents escales com la dieta mediterrània, l’índex de dieta saludable basada en plantes, l’enfoc Dietary approaches to stop hypertension i la puntuació de la dieta sostenible EAT-Lancet. També es va analitzar el seguiment a patrons dietètics no saludables, com els de l’índex de dieta no saludable basada en plantes o la dieta occidental.

D’esquerra a dreta, Jordi Salas-Salvadó, Albert Salas-Huetos, Estefania Dávila-Córdova i Nancy Babio, que han participat en la recerca.URV

Els resultats van posar de manifest que un major seguiment de patrons saludables, rics en fruites, verdures i greixos no saturats, s’associava a una millor qualitat de diferents paràmetres espermàtics. Per contra, el seguiment a patrons no saludables, caracteritzats per un alt consum d’aliments ultraprocessats, sucres i greixos saturats, es relacionava amb una pitjor qualitat del semen.

«Aquesta troballa representa un avenç important en la comprensió de la relació entre la dieta i la qualitat del semen i ens suggereix que mantenir un patró dietètic saludable pot ser clau per a un estil de vida que afavoreixi la salut reproductiva», afirma l’equip investigador, que considera que aquests resultats «podrien tenir implicacions significatives per a l’elaboració de noves estratègies de promoció i prevenció de la salut en aquest àmbit».

La recerca l’ha encapçalat la investigadora predoctoral Estefanía Dávila-Córdova sota la direcció de Nancy Babio, investigadora i professora agregada a la Unitat de Nutrició Humana de la URV i Albert Salas-Huetos, investigador i professor lector de la URV, juntament amb Jordi Salas-Salvadó, director de la Unitat de Nutrició Humana de la Universitat. Tot l’equip forma part de l’Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV) i del Centre de Recerca Biomèdica en Xarxa de la Fisiopatologia de la Obesitat i Nutrició (CIBERobn).

La infertilitat afecta un 17,5% de parelles en edat reproductiva a tot el món. Segons l’Organització Mundial de la Salut, es tracta d’una malaltia del sistema reproductiu que impedeix aconseguir un embaràs després de 12 mesos o més de relacions sexuals regulars sense protecció. En els darrers 40 anys, a més, s’ha reduït de forma alarmant el recompte d’espermatozous en els homes, especialment els que viuen en els països industrialitzats.