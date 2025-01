ERC Tarragona engega un cicle de caminades per l'Anella Verda

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

ERC Tarragona organitza enguany un cicle de 10 caminades per diferents espais de la ciutat, amb el títol Redescobrim l’Anella Verda. La primera serà el pròxim dissabte 25 de gener, a les 10.30 hores, i recorrerà l’entorn del Mas de la Creu i la Planota. L’objectiu d’aquestes passejades serà conèixer l’entorn i reivindicar el pulmó verd de la ciutat.

«Hem decidit encetar aquest cicle de caminades perquè ens permet descobrir els espais verds que tenim a Tarragona de manera compartida i amena, al mateix temps que permetrà a veïns i veïnes parlar amb els regidors sobre qualsevol problemàtica que afecti la ciutat», ha expressat el portaveu adjunt, Xavi Puig.

Al seu torn, la presidenta de l’executiva local, Gemma Marcos, ha posat èmfasi en la «importància de socialitzar i intercanviar punts de vista sobre com preservar l’Anella Verda». Marcos també subratlla que les caminades són «una bona oportunitat per establir un canal de comunicació amb la ciutadania i les entitats».

La primera passejada compta amb la col·laboració de la plataforma No Hub Camps de Futbol i tindrà com a punt de trobada l’aparcament de la British School of Costa Daurada del Catllar. El cicle continuarà amb nou caminades més que es repartiran durant tots els mesos del 2025, excepte el juliol i l’agost, i que recorreran entorns com el del Pont del Diable, Sant Simplici o del Baix Gaià. Els republicans conviden la ciutadania a participar-hi i destaquen la rellevància de conscienciar i donar a conèixer els diversos espais de l’Anella Verda, siguin de ponent, centre o llevant.