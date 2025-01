Enxampada 'in fraganti' robant el moneder a una usuària d'un bus de l'EMT a Tarragona

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Mossos d’Esquadra del Grup de Delinqüència Urbana de la comissaria de Tarragona van detenir dimecres en aquesta localitat una dona de 26 anys, com a presumpta autora d’una temptativa de furt. També van atribuir-li sis furts més comesos la mateixa setmana.

Els Mossos van tenir coneixement que durant la primera setmana de gener s’havien produït sis furts a l’interior d’autobusos municipals que tenien parada al centre de la ciutat.

Gestions policials van permetre que el grup de paisà tingués identificada una sospitosa que havia utilitzat les línies d’autobusos els mateixos dies que s’havien comès els fets.

Arran d’això, dimecres al matí agents de paisà van muntar un dispositiu policial a Tarragona el qual va donar els seus fruits amb la localització de la sospitosa al carrer Higini Anglès.

Els agents van fer un seguiment discret i van veure com la dona es dirigia fins a la parada d’autobús situada al carrer al carrer Reding cruïlla amb Cristòfol Colon.

Un cop allà, van veure com la dona va estar uns vint minuts controlant l’entorn per localitzar una possible víctima. Quan va arribar l’autobús, la dona va pujar a l’autobús seguida per un dels agents que participaven en el dispositiu.

Durant el viatge, la dona va apropar-se a una passatgera i va furtar-li el moneder de la bossa de mà però el va llençar ràpidament a terra quan va pensar que la víctima s’havia adonat del furt.

Davant de l’intent de furt, el mosso que es trobava a l’autobús va intervenir per detenir in fraganti la furtadora.

L’arrestada va passar ahir a disposició judicial davant del jutjat de guàrdia de Tarragona.