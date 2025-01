Una delegació d’empreses japoneses visita el Port de Tarragona

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Una delegació formada per representants d’una trentena d’empreses i organitzacions del Japó han visitat el Port de Tarragona amb l’objectiu de conèixer el potencial industrial del Port de Tarragona i clúster petroquímic per establir aliances estratègiques i explorar oportunitats de col·laboració amb el territori.

Aquesta visita, organitzada conjuntament pel Departament de Treball, JETRO (l’agència de promoció del comerç i la inversió del Govern del Japó) i per ACCIÓ, s’emmarca dins una iniciativa per establir sinèrgies entre ambdós països i avançar en la transició cap a una economia sostenible.

La delegació ha visitat Tarragona per aprofundir en el coneixement dels actius industrials del sud de Catalunya. La delegació ha visitat les instal·lacions del Port de Tarragona i el polígon petroquímic, dues infraestructures clau per al desenvolupament d’iniciatives d’energia verda. A més, s’han realitzat reunions amb responsables de les instal·lacions i representants socioeconòmics del territori, per estudiar possibles vies de col·laboració que permetin liderar projectes vinculats a la transició energètica.

La reunió al Port de Tarragona ha consistit en una sessió informativa seguida per un networking a la seu administrativa de l’APT. El president del Port, Santiago J. Castellà, ha donat la benvinguda al grup de representants d’empreses japoneses i ha explicat les inversions que el port vol dedicar a nous combustibles. La trobada ha continuat amb la intervenció d’Isaac Justícia, director de la Vall de l’Hidrogen de Catalunya, que ha explicat els projectes i inversions que aquest s'estan promovent a Tarragona.

Amb aquesta visita, Catalunya i més concretament Tarragona es posiciona com a punt de referència internacional en l’àmbit de l’hidrogen verd i mostra la seva capacitat per atraure aliances estratègiques amb països com el Japó, interessats en adoptar models sostenibles per al futur.

Les empreses japoneses que han participat que han participat en aquesta trobada, destaquen AGC Chemicals, Asahi Kasei, Chubu Electric Power Company, Kobelco, Mitsubishi Corporation, MUFG Bank, Sumitomo Corporation, The Kansai Electric Power, Toray Industries, Yanmar Energy System International, Yokogawa i Nedo.

La jornada també ha comptat amb la participació d’autoritats institucionals, la consolessa general del Japó a Barcelona, Akiko Shikata; del vicepresident executiu de Japan External Trade Organisation (JETRO), Tomohiro Takashima; del primer secretari de l’Ambaixada del Japó a Espanya, Shinichiro Miyaguchi; el president de l’Asociación de Empresarios Japoneses en España (SPAIN NISSHO), Hiroyuki Kitahara.