Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La Xarxa de Centres Cívics de Tarragona ha presentat la nova programació d'Hivern i Primavera que començarà el pròxim 10 de febrer i s'allargarà fins al 26 de juny. En aquesta edició s'oferiran un total 202 activitats, de les quals 119 són gratuïtes. La xifra d'activitats gairebé duplica l'oferta de l'any passat i suposa també l'increment del nombre de places que s'ofereixen, que enguany arriba a les 6.533, 3.000 més que en l'edició anterior.

Les inscripcions a les activitats estaran obertes a partir del dia 3 de febrer a les 10 hores i fins al 28 del mateix mes a través del web de la Xarxa de Centres Cívics. La programació es podrà consultar al mateix web i també en format llibret en els mateixos centres cívics i a l'Ajuntament Tarragona.

«Es tracta d'una de les programacions més esperades pels tarragonins i que abasta àmpliament dos programes: El d’animació sociocultural i el d’oci i lleure educatiu», ha explicat aquest dijous la consellera de Centres Cívics, Cecilia Mangini, en el transcurs de la presentació de la programació. La consellera ha destacat «l'àmplia i variada oferta d'activitats adreçades a tota la ciutadania, propostes per tots els gustos i franges d'edat que van des de cursos de benestar animal al teatre, la gastronomia, l'esport, l'educació, el patrimoni, idiomes i les arts plàstiques, entre moltes altres».

Mangini ha recordat que els principals objectius estratègics d'aquesta programació «són oferir un programa d’activitats i serveis socioculturals adaptats a les necessitats de la ciutadania fomentant espais de relació i cohesió social; i continuar impulsant la Xarxa de Centres Cívics com a motors de l’acció cultural i social».

Programació

Nombroses àrees municipals i també entitats i institucions de la ciutat arribaran a la ciutadania a través de les seves activitats que es tradueixen en xerrades i tallers de CatSalut i la Xarxa Santa Tecla, jornades com les que portaran per primera vegada el Consell Municipal d'Infants i Adolescents de l'Institut Municipal d'Educació de Tarragona (IMET), la quarantena d'espectacles (teatre, música, monòlegs, circ, cant coral...) del cicle Escenari Viu coprogramat amb les conselleries de Cultura i d'Igualtat, polítiques feministes i LGTBI; i tallers i cursos d'ecologia i sostenibilitat entre els quals destaquen els set cursos de benestar animal amb la col·laboració d'aquesta conselleria municipal.

En la programació també destaquen les sortides, una activitat molt demanda per la ciutadania i que enguany ofereix més d'una desena d'excursions per diferents espais històrics i naturals de la ciutat. Una de les novetats d'aquesta edició és que la Civiccleta, a banda d’oferir el servei gratuït d’autoreparació de bicicletes cada dimecres a la tarda al Centre Cívic Torreforta, també oferirà una sèrie de cursos i càpsules als centres cívics Llevant, Bonavista i Sant Salvador.

Una altra de les propostes destacades són els nombrosos tallers d'arts escèniques i expressió cultural entre els quals es troben, entre altres, cursos de sardanes, guitarra, teatre, circ, monòlegs i, per primera vegada, tallers de màgia inclosos en el Festival Internacional de màgia. També destaquen les activitats de Salut i Benestar, molt demandades, amb activitats esportives de zumba, pilates, ioga, txikung i ioga adaptat.

Entre la resta d'activitats es troben el servei Connect@, els cursos monogràfics, l'apartat Fet per Tu! amb cursos i tallers d'autoaprenentatge, idiomes, cursos de fotografia, tallers d'arts plàstiques i cursos de cuina i cultura gastronòmica.